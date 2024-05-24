影／畢業恐慌？ 94%九年級生選擇先就業比率回升至五年新高

即將迎接畢業季，也是社會新鮮人求職季的到來！根據yes123求職網24日發布的最新調查顯示，準備踏出校園的「九年級生」，他們想馬上開始找工作者高達94%，回升至五年新高。

對於第一份工作，新鮮人「最想進入」的行業，在可複選狀況下，前五名分別是：「餐飲住宿與休閒旅遊」(33.8%)、「科技資訊業」(32.8%)、「金融保險與會計統計」(31.8%)，以及「批發零售與貿易」(29%)、「運輸與物流倉儲」(24.9%)。

而在六到十名的行業方面，又分別為：「大眾傳播與公關廣告」(23.9%)、「一般服務業(不含餐宿休旅)」(22.8%)、「影音設計與時尚藝術」(21.5%)，以及「文(補)教業」(20.2%)、「醫護與生技」(19%)。

至於新鮮人選擇首份工作時，在可複選狀況下，主要考量依序有：「薪資待遇」(62.9%)、「符合興趣」(60.9%)、「職務的發展性」(55.2%)，以及「學以致用」(46.8%)、「公司未來前景」(45.5%)。

其餘求職考量，又分別為：「公司福利」(36.6%)、「培訓制度完善」(35.3%)、「休假正常」(28.8%)，以及「產業前景」(27.8%)、「企業文化」(21.9%)。

既然薪水高低，成為求職時最重要的考量，那麼「待遇期望值」又有多高？從yes123求職網的調查發現，今年新鮮人期盼第一份工作的月薪，平均為33,133元，與去年的32,030元相比，回升1,103元，等於增加3.4%，除了連續四年出現反彈，更創下十一年新高。

再以「學歷別」交叉分析來看，其中「學士學歷」新鮮人的期望值是32,383元，比去年的31,288元，上調1,095元，增幅為3.5%，也是十一年以來新高。

對照企業願意提供的起薪：「學士級」平均給31,136元，勞資雙方「認知的」起薪落差為1,247元；換算下來，這中間的差距，大約僅剩3.9%的幅度。

至於「研究所學歷」新鮮人的期望值為35,181元，比去年的34,098元，增加1,083元，增幅為3.2%，並創下八年新高。

企業願意提供的起薪：「研究所級」平均給33,989元，勞資雙方「認知的」起薪落差為1,192元；換算下來，這中間的差距，大約僅剩3.4%的幅度。

相較於「學士級」期望值，「研究所」新鮮人期盼薪資水準，後者仍為前者的1.086倍，高出8.6%，等於多2,798元。

解讀上述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌指出，民國九十年以後出生的「九年級生」一畢業，絕大多數選擇搶先就業，而不繼續進修，仍反映出「學歷貶值」與「文憑主義式微」的職場趨勢。

楊宗斌並建議，社會新鮮人要有高度危機感，「超前部署」求職進度，提早在正式畢業前投遞履歷，嘗試應徵更多家心儀的企業，因此個人「積極度」高低，將是縮短待業時間的關鍵因素之一；而且正值「缺工潮」，如果應徵人力吃緊的企業，「求職早鳥族」談薪水的空間更大，錄取率也更高。

楊宗斌進一步表示，在熱門行業部份，則呈現求職「M型化」：有些新鮮人偏好較高起薪的科技業與金融業；有些則偏好學歷、主修門檻較低的服務業，特別是在全面性「邊境解封」後，「內需型產業」持續缺工，資方招募動作積極，使得這部份的職缺比較多。

上述「Z世代職涯規劃與畢業恐慌症調查」，是由yes123求職網於2024年5月8日到5月21日，以網路問卷進行抽樣，調查「今年畢業或退伍」的會員(擁有學士以上學歷，役畢或免役)；其中學士956份，研究所340份；男性652份，女性644份；有效問卷共1,296份，信心水準為95%，誤差值為正負2.71%。

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