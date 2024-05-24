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大魯閣插旗美國備戰 拚年底開首間打擊場

中央社／ 台北24日電

大魯閣於2023年6月成立大魯閣美國子公司，積極拓展美國運動休閒市場，初期將採全直營模式，以商場及購物中心為主要通路，設置娛樂型的棒壘球打擊中心，最快2024年底可開出首家店。

為擴大並加速與美國各大開發商及商場的接觸與合作，大魯閣表示，已於5月19日至21日參加由美國購物中心協會（ICSC）一年一度在拉斯維加斯所舉辦的ICSC Las Vegas展覽會。

大魯閣表示，為參展特地從台灣空運結合AI人工智慧技術的計分棒球打擊球道，於會場展示並開放打擊體驗，在較為靜態的會展上顯得格外吸睛，詢問及體驗人潮不斷，不乏美國各城市經濟發展單位、土地開發商、不動產仲介業者及商場經營者，各方單位皆主動提出合作邀約，希望大魯閣入駐其城市或商圈。

大魯閣強調，美國人相當重視休閒運動，商場常見的運動娛樂型場所有健身房、保齡球館、電玩遊戲空間、運動酒吧、彈跳床等，但沒有以棒壘球主題的娛樂休閒空間，看好美國運動休閒市場業務發展，大魯閣董事會已於4月15日決議辦理私募2000萬股，將全數作為增加對大魯閣美國子公司的投資。

大魯閣 美國 運動

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