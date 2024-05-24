亞都麗緻巴賽麗廳推出全新菜色

台北亞都麗緻巴賽麗廳La Brasserie ，為國內首間餐廳唯一忠實呈現法國飲食文化的料理經典，2024重新演繹法國大區特色料理20道，合併歷年經典，共計50道匯聚法國各區美食，涵蓋近8成的法國13大區傳統名菜，完整法國美食版圖，5月23日起邀請饕客尋味經典。

亞都麗緻巴賽麗廳La Brasserie 40年來堅守經典法菜歷史地位，即使面對創新潮流的壓力仍不改其志，始終復刻傳統、承襲經典，守候著喜愛法式料理的饕家。

麗緻餐旅集團董事總經理兼集團總經理徐儷萍表示，此為睽違多年的菜單升級，合併歷年經典共計50道料理，且涵蓋近8成的法國13大區傳統名菜，更為巴賽麗廳La Brasserie 定錨於專注傳統法式經典菜，在餐飲市場中競爭者所難以模仿。傳承精神，不取捷徑是台北亞都麗緻大飯店的絕佳典範，更是自始自終給予所有同仁的優良傳統。

在23日「完整法國美味版圖 尋味經典」的記者會中，邀請國立台1930 x高山英紀遵循的法式Fine Dining，巴賽麗廳La Brasserie代表日常間的餐酒歡晤，餐廳內身著延續19世紀黑衣裙、荷葉邊女侍迎客、金亮的黃銅欄杆、勃根地紅座椅映襯、對稱的Art Deco裝飾藝術，訴說著歐洲美好年代的繁華盛世。

台灣師範大學蔡倩玟教授，以其對於法國歷史餐飲文化上的專業為媒體朋友建構巴賽麗廳La Brasserie 所代表美好年代的歷史背景，在經濟、藝術、文學乃至於飲食發展的脈絡文化，繼而由法國在台協會商務處處長Mr. François Cotier以身為法國人的角度，傳遞法國Brasserie 文化，更肯定巴賽麗廳La Brasserie 經典復刻、忠實完整呈現，同時更進一步提升，中法餐飲文化的交流。

對巴賽麗廳La Brasserie相知相惜的兩位同業翹楚。榮獲《台灣米其林指南2023》米其林綠星THOMAS CHIEN Restaurant簡天才主廚，分享其對於台灣Fine Dining歷史發展的過程與遠景，以及首位台灣人獲得紐西蘭《Cuisine》評鑑3頂高帽最高榮譽的李信男Nobu，同時也是巴賽麗廳La Brasserie忠實擁護者，與媒體朋友們一同分享法國料理過程中的繁瑣與困難。

經歷超過1500個晨昏重複鑽研、考究研發、並經歷無數次揣摩調整的研究中，台北亞都麗緻大飯店行政主廚廖偉立、巴賽麗廳主廚黃祥彬、點心房主廚游睿恩聯手演繹20道法國傳統料理，為饕客精心設計50道橫跨法國本島各區美食的創作。經典菜包含了法國歷史悠久的移民文化，紀錄18世紀義大利移民軌跡的塞特式鑲小卷，賈斯頓傑哈燉雞發生於政客夫人料理時的美麗失誤，中法兩國爭相納為己有的奶油薇希湯、世紀廚神保羅包庫斯 Paul Bocuse名菜香煎季節時魚‧洋芋鱗片，抑或是擁有專屬紀念日的榛果威士忌聖多諾黑泡芙。 麗緻餐旅集團董事總經理兼集團總經理徐儷萍(右一)介紹亞都麗緻巴賽麗廳如何呈現法國飲食文化的料理經典。黃淑惠攝 巴賽麗廳 La Brasserie 推出榛果威士忌聖多諾黑泡芙。業者提供 亞都麗緻巴賽麗廳2024重新演繹法國大區特色料理20道合併歷年經典記者會。黃淑惠攝 巴賽麗廳 La Brasserie推出里昂魚丸佐南圖醬汁。業者提供

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