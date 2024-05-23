懷恩基金會送愛 捐助弱勢

軍人之友社榮譽理事長李棟樑創辦的財團法人懷恩社會福利慈善事業基金會昨（23）日舉辦台北市國高中助學金頒贈典禮，頒發給220位學生。另考量弱勢家庭生活困難，今年在各縣市捐助1,200戶。基金會所有費用均由李棟樑個人捐贈，成立22年來，已捐贈逾3億元，他說，企業經營者取之於民、用之於民，事業有成就應幫助其他有需要的人。

懷恩社會福利慈善事業基金會長期關注學生教育，2011年設立「人間有愛．助學無礙」台北市高中、國中學生獎助學金，目的為資助清寒與身心障礙學生，鼓勵其積極進取，敦品勵學，贊助家庭資源薄弱，但維持勤學樂觀、熱心助人的學生，13年來累計捐助7,701位學生，其中台北市有2,681位。

李棟樑認為，關懷弱勢、助學無礙，讓有需要的學生獲得更多協助，這是頒贈獎助學金最大的動力，希望喚起社會對弱勢家庭的關注。基金會指出，很多獲獎助學金的學生，不因家境因素或身體缺陷而自暴自棄，反而更勤學苦讀，平時熱心助人、品學兼優，品行端正、樂觀進取，值得肯定。

基金會相當重視特教學校，每年春節前、秋節後都會慰問北市特教學校，包括文山特教、啟聰、啟明、台北特教等特教學校中低收入家庭。基金會也積極投入推動社區巡迴醫療，去年以來實施松山新城、健安新城、民生社區、芳蘭山社區等巡迴醫療服務，嘉惠社區高齡民眾就醫便利。

另外，招待偏鄉國小師生台北一日遊， 每年與聯合報基金會合辦，去年招待新竹尖石國小師生一行62位到台北旅遊，參觀故宮博物院、木柵動物園，並設宴款待贈送全校師生紀念品。李棟樑也很關心榮民， 每年與聯合報基金會合辦，邀請知名藝人到榮民家，用歌聲饗宴、捐贈物資與福利金慰問高齡榮民。

懷恩社會福利慈善事業基金會是李棟樑紀念父母所創辦，他為紀念妻子另捐資設立陳玲社會福利慈善事業基金會，他表示，太太生前曾說，如今事業有成，就應該幫助其他有需要的人。基金會長期與救國團合作，除提供獎助學金外，還選拔「教育大愛菁師獎」，被形容為民間版師鐸獎。

李棟樑於2014年5月接任中華民國軍人之友社理事長，2022年5月卸任後擔任榮譽理事長，他在任內走訪本島、離島各地駐軍，包括高山雷達站、前線哨站、重要軍事基地等累計多達1,640次，即使已卸任二年多，仍然心繫國軍弟兄，時常探訪，累計至今已達逾1,900次。

李棟樑以國際貿易起家，曾擔任台北市進出口公會理事長、中華奧會副主席、企業永續協會理事長等職務。李棟樑經營公益團體，秉持一個宗旨，就是「走到最前頭，做到最後頭」。他的熱心公益及支持國軍，更獲得政府肯定，陸續獲頒大綬二等雲麾勳章、經濟部一等經濟獎章等20多枚勳章、獎章，在企業界相當罕見。

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