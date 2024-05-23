亞泥混凝土 超高樓防震利器

亞洲水泥（1102）轉投資的亞東預拌混凝土公司昨（23）日宣布，該公司研發的高性能混凝土（High Performance Concrete,HPC）已通過興建中的台北雙星大樓嚴格檢驗，並正式簽約採用。

亞東預拌表示，近年來，台灣地震頻繁，建築抗震問題變得越來越重要。雖然在921地震後，台灣的建築耐震設計要求已經提高，但今年的403花蓮地震和後續的餘震，還是出現部分樓房傾倒或受損情況。

共同投資開發的台北雙星宏匯集團副總經理鄧樑敦指出，亞東預拌提供的高性能混凝土具有低碳且耐久性高之配比，是超高層建築的優選。台北雙星宏匯集團總經理崔梅蘭表示，台北雙星是台北市西區門戶計畫軸心的一部分，未來將是台北市第二及第三高樓，設計首重抗震，這次與亞東預拌合作，就是期待能在台灣建築技術上邁向新的里程碑。

亞東預拌總經理金崇仁提到，亞東預拌的高性能混凝土，可以強化建築物的耐震性能，其中高流動混凝土（HFC）、和自充填混凝土（SCC）因為優異的抗析離特性，澆置時不受多重鋼筋和模板阻隔影響。另外優異的工作性，能像岩漿般流動，達到均勻充填效果，讓高鋼筋用量的建築，發揮100%抗震能力。

亞東預拌同時開發水化熱抑制劑，避免因溫差產生裂縫。也進一步生產高抗滲混凝土（HPRC）能夠有效阻擋地下水、鹽害、以及污染物滲入，讓混凝土所包覆的鋼筋不被鏽蝕，進而提高耐久性。

金崇仁說，亞東預拌數位轉型提供全方位APP產品生產履歷，以高性能混凝土來強化建築之耐震性與耐久性，讓台灣雖地處地震帶，仍保有可持續發展的能力，展現台灣不屈不撓之韌性。

大樓的高度，取決於混凝土的強度，亞東預拌和台北雙星這次的合作，一次泵送高度500公尺，1萬2,000磅抗壓強度及配送120分鐘無坍損，不僅提高建築的技術及抗震能力，還推動綠色建築發展，讓台灣的摩天大樓在面對自然災害時更加自信，這也符合全球對環境保護和永續發展的期許，為下一代創造更安全、更健康的生活空間。

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