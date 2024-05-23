東元改選電子投票結果出爐 公司派占優勢

「不偏重兩岸水泥，未來要收入多元且『四足鼎立』。」台泥董事長張安平週二（5/21）在股東會上分享，台泥的全球布局和低碳轉型策略已反應在獲利上，未來此投資方向不變，將持續降低兩岸市場占比。

2024-05-24 06:30