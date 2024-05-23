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東元改選電子投票結果出爐 公司派占優勢
東元（1504）股東會今（24）日於桃園中壢廠登場，將改選11席董事，包含七名董事和四名獨立董事。
從昨日電子投票公告的數據來看，由東元現任會長黃茂雄及大股東寶佳、華新麗華聯合組成的公司派陣營獲支持選票占優勢，贏面大。
東元昨日表示，這只是目前電子投票的結果，改選實際狀況還是要等今天才知道。非公司派菱光科技截至截稿前未針對電子投票結果回應。
東元股東會今日重要議案將承認事項2023年營業報告、承認盈餘分派案，第27屆董事選任案以及擬解除第27屆董事競業禁止之限制案。
外界關注股東會經營權大戰，黃茂雄與長子、菱光董事長黃育仁的父子之爭。
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