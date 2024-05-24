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搶櫃大戰同步上演 萬海：歐洲旺季提前報到

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
萬海航運。 圖／萬海提供
萬海航運。 圖／萬海提供

萬海（2615）總經理謝福隆證實，歐洲需求旺季提前在5月報到，立即造成市場供、需失衡，現在全球閒置船舶降到1%以下，已來到疫情期間的水準，在艙位緊張下勢必帶動運價走揚。

另外，全球正上演搶櫃大戰，導致貨櫃訂單大增，到10月前主要造櫃廠都是滿單。

萬海法說會要點
萬海法說會要點

萬海昨（23）日舉行法說會指出，2020年全球閒置貨櫃船運能衝到高點，達271萬TEU（20呎櫃），到今年5月14日閒置運能已下降到19萬TEU、低於1%，代表船舶供給緊張。

謝福隆表示，2024年首季遠東到美國貨量為448萬TEU，年增率23%，顯示市場需求非常強勁；再加上紅海危機影響供應鏈問題無解，美東、歐洲、地中海都必須繞行好望角，這些航線的船舶投入數全面增加，也造成各大港口出現船舶脫班、跳港情況，所以市場供、需非常吃緊。

缺船、缺艙的運價大漲外溢效應已經擴及到其他航線，四大航線大漲外，也推升澳新、西非、南非、南美以及東南亞航線運價全面走揚，萬海目前南美航線占營收比15%，這些市場需求吃緊一艙難求。

萬海南美航線共航行六個國家、11個港口，貨載量非常好，運價也因為排擠效應大漲，萬海會因應客戶的需求來進行調整，貨載的供應鏈獲得滿足。

謝福隆也進一步指出，歐洲的出貨旺季今年已經提前到5月，加重市場缺櫃、缺艙，短期間船公司也無法解決市場供需失衡的問題，未來運價勢必也會獲得相對的支持。

從上海貨櫃運輸指數SCFI 來分析，自2023第4季均值1,089點，然而在2024年第1季均值2,010點，回升921點。市場擔心紅海危機只是短暫效應，3月運價出現回檔修正；然而，截至5月17日止，SCFI指數已經來到2520.76點，漲幅達44%。

航線 萬海

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