和泰車美仕 營收衝百億
和泰集團旗下負責汽車用品開發及銷售業務的「車美仕」，受惠於去年汽車總市場寫下近18年來新高，達到47.6萬台的水準，以2023年營收達成88.23億元的佳績，在兩千大企業中排名191名，首度進入前200強，今年可望達到百億元規模，三年衝120億元。
車美仕2023年營收88.23億元，加上四家關係企業，合併營收已達135億元，較前一年120億元的營收成長超過一成。在海外市場持續擴大，新產品挹注下，成為集團旗下重量級事業，同時也是和泰集團旗下少數積極擴展外銷市場有成的公司，目前海外營收占比已達到三成，未來和泰車（2207）並將持續藉由TOYOTA（豐田）體系發展拓展海外客戶。
車美仕的主要股東為和泰持股七成，日本豐田持股三成，車美仕並為豐田在台灣唯一授權的正廠用品公司，在2008年成為國瑞汽車Tier1供應商，配合國瑞整車輸出中東國家，2009年在台北港設立GCC PIO用品架裝工廠，提供多樣化的正廠用品安裝，從汽車用品的商品設計、開發、銷售、售後保固等，致力於全方面整合車用電子零配件產業鏈發展。
2012年吸引日本母廠TOYOTA投資入股，在日方資源優勢加入下，事業版圖擴及海外TOYOTA夥伴，業務開始拓展至日本、中東、東南亞、南非、北美、南美等市場，如今海外營收占比已高達三成。
近年來隨著汽車產業的重大變革及交通行動服務（MaaS）的快速發展，開啟電動化、智能化、聯網化等策略轉型，「建立Mobility生態系」成為車美仕的重要任務，目前台灣TOYOTA車輛搭載的車聯網系統平台、影音串流、OTA（空中下載技術，Over-the-Air）雲端更新等在地化聯網服務，都是由車美仕開發，以滿足車主需求。
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