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台系餐飲業品牌調體質…汰弱留強
餐飲業近年不少從中國大陸鎩羽而歸，包括八方雲集（2753）2022年全面退出大陸市場、瓦城也在2023年結束最後兩間上海門市，由安心食品經營的摩斯漢堡則在今年將孫公司廈門摩斯餐飲管理公司解散清算，結束廈門六間門市。
目前還在中國大陸布局的餐飲業，也持續砍掉不賺錢的門市，進行汰弱留強，其中，85度C今年在大陸的家數已跌破500家，目前店數是2015年以來的新低。王品去年底在大陸的家數即跌破百店，今年持續縮減門市規模，截至上月減至88家，是10年來店數新低，今年以來並收掉了西川霸牛、廢·成都火鍋、北島鮨鮮三個品牌，不過由於這三個品牌原先就僅剩下零星家數，反利於品牌聚焦。而乾杯今年以來已在大陸關閉五家門市，形同砍了超過二成的分店。
美食-KY目前中國大陸營收比重仍逾四成，公司去年第4季一口氣將大陸門市由575店砍至516店，關閉59店，今年第1季雖調節門市的力道縮小，但仍收掉17家門市，並使得整體在陸家數規模來到499店。美食-KY表示，目前大陸市場尚未看到明顯的民生消費回溫，當地營收仍較去年同期為低。
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