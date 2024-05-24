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摩斯漢堡撤出大陸市場 母公司安心食品因應景氣低迷、大環境不佳

經濟日報／ 記者黃淑惠嚴雅芳／台北報導
台灣摩斯漢堡母公司安心食品宣布，為聚焦國內餐飲業經營，將裁撤摩斯漢堡廈門海外事業。 圖/摩斯漢堡提供
台灣摩斯漢堡母公司安心食品宣布，為聚焦國內餐飲業經營，將裁撤摩斯漢堡廈門海外事業。 圖/摩斯漢堡提供

台資餐飲業撤出大陸又一家。台灣摩斯漢堡母公司安心食品（1259）宣布，為聚焦國內餐飲業經營，將裁撤摩斯漢堡廈門海外事業，資源將集中在屏東安心農科廠，未來不排除在適當時機找適合經營團隊後，評估重返大陸市場。

近年以來，包括王品、美食-KY、乾杯等局部撤出大陸市場。特定指標餐飲業者分析，大陸市場近年景氣低迷，大環境不佳，是台商餐飲業者撤出的主因。

餐飲業相繼撤出、縮減中國大陸市場布局
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據悉，目前摩斯漢堡在廈門共有六家店，若解散清算後，安心食品則形同逐步撤出大陸市場。

安心食品昨（23）日表示，與日本摩斯漢堡合資，長期經營廈門摩斯漢堡海外事業，經衡量整體發展性，將重新整頓，22日經董事會決議裁撤摩斯漢堡廈門海外事業。

安心食品為國內知名的速食連鎖企業，自1990年由日本引進，在台經營已超過32年，2024年元月為止，全台總店數達307家店，根據年報資料指出，安心在民國1990年與日本MOS合資並技術合作，擁有摩斯漢堡在台灣、澳洲、中國大陸等市場的特許經營權。

多年前，安心食品與其他投資人合資設立新加坡AN-SHIN FOOD SERVICES （SINGAPORE），以此投資中國大陸發展摩斯漢堡，並設立廈門摩斯餐飲管理，並於2010年2月開出廈門第一間店、2012年12月在上海開出首店。

昨日，安心食品已經正式宣布，旗下轉投資、持股42.64%的子公司AN-SHIN FOOD SERVICES （SINGAPORE）、以及接持股42.64%的孫公司廈門摩斯餐飲管理公告，董事會決議通過辦理解散清算事宜。

對此，安心食品也表示，將繼續擴大布局促進地方經濟發展，實踐從農場到餐桌全程嚴密控管，拉近與食材距離，降低碳足跡，提供消費大眾安心、健康又美味的餐點，期能擴大布局南台灣，發掘更多台灣在地食材，結合食材、製程、環保與在地產業發展，整合未來的營運量能，帶動上、中、下游周邊產業發展。

安心新廠房以最新、高規格建造，符合國內外食安法規及趨勢，使用自動與半自動倉儲系統，初步規劃東元餐飲集團旗下品牌樂雅樂食品進駐，將供給全台摩斯漢堡米飯產能，可望將台灣的優質農漁產品加工後外銷至世界各地，並連結產學合作技術培育人才。 

廈門 摩斯漢堡 餐飲業

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