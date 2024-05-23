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智慧經營／永佳捷董事長許作名 企業傳承 掌握四關鍵

經濟日報／ 朱曼寧
永佳捷董事長許作名出版新書，分享台商經驗。 記者朱曼寧／攝影
永佳捷董事長許作名出版新書，分享台商經驗。 記者朱曼寧／攝影

永佳捷董事長、永大電梯前董事長許作名，多年來在兩岸電梯市場縱橫捭闔，他曾帶領永大電梯在中國大陸創造佳績，讓華人在過去被國際企業壟斷的電梯市場中，據有一席之地。在他的領導下，台灣電梯產業也在過去十多年被世界看見。

他是華人在兩岸電梯業的引路人，也不吝將過去累積的豐富商業征戰經驗，還有數十年來對台商經營管理的觀察，口述勾勒兩岸華人經營心法、點出企業永續經營的關鍵，涓滴積累，親撰《台灣資本1949~ 台商學》一書，不願藏諸名山，要跟兩岸企業家共享。

決策快狠準 落實執行

許作名指出，華人企業從第一代創業、發展，到第二代的守成、創新的四部曲，如何能完美操作，在既有的基礎上，持續做大做強，必須按節奏、排策略、穩經營、富創造，才能青山綠水、源遠流長。

1949年兩岸華人遭逢巨變，其後，兄弟登山各自努力，但台商率先起跑，累積了技術與經營能耐，80年代大陸改革開放後，市場出現大躍進，台商躬逢其盛，90年代起，台商挾著經驗與技術西進，兩岸華人攜手合作，創造並共享了屬於自己的經濟榮景。

許作名不僅精於商業策略，也熟諳兩岸台商發展史，不但言談時出口成章，筆下文章亦具深度，如今透過著作，與讀者分享永續經營的實戰經驗與觀察心得。

許作名早期擔任永大電梯總座時，帶領公司進中國大陸開疆闢土，繳出亮眼成績，後來永大電梯被日立併購，他則另起爐灶，成立電梯新兵永佳捷，大股東還是全台推案量最大的寶佳集團。

私底下行事低調、舉止從容的許作名善於觀察，在業務擴展上，如鷹隼虎豹之等待與出擊，往往能「快、狠、準」的完成決策、落實執行。當然，他對經營管理也很有想法，在書中，他特別強調，台灣大部分的企業都是家族傳承，現在面臨二代、三代接班，如何永續經營及治理，不僅守成還要創新，已成為一道難題。

企業第二代 找出利基

對此，許作名認為，交給有能力專業的人做CEO，重視年輕一代的培植與教育，這對於企業長期穩定的發展至關重大，而持有企業的家族人員可以成為最後的決策者，因為他們的參與仍是維持企業文化和價值的關鍵因素。

許作名指出，企業家的第二代背負著歷史包袱，父輩艱辛創業、獲得成就，新生代想要超越上一代，確實有其挑戰。因為上一輩企業家的成功有其天時、地利、人和等各種因素聚合。

他建議，企業第二代不要急著證明自己，而是觀察、積累、改變思維，找出自己的利基點，再以前人的成就作為基石，開創屬於自己的天地。

根據研究顯示，傳承超過百年的企業家族都有的四項特質，包括「持續力、群聚力、連結力、執行力」，只要朝著這四個「家族引力」邁進，建立完善的公司治理與高層接班計畫，則可穩健踏實。家族成員在董事會中，制定公司的長期戰略，而將日常經營交由專業經理人。可確保企業經營的專業與靈活性，董事會也可以有效地監督和制衡專業經理人，搭起永續盛世。

許作名強調，台灣企業自90年代中期開始大量進入中國大陸後，如今在國際競合、美中角力衝突下，要保持經營的穩定，還能在全球經濟的未來變局中，維持企業成長，須發展出更加多元和靈活的經營策略。

企業家 台商

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