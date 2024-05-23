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東台精機舉辦廠內展 新產品精銳盡全力爭取新訂單

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
廠內展研討會涵蓋智慧切削與技術應用、積層製造趨勢等主題，大獲客戶好評。東台提供
廠內展研討會涵蓋智慧切削與技術應用、積層製造趨勢等主題，大獲客戶好評。東台提供

工具機大廠東台精機（4526）23日在路科總部舉辦廠內展，董事長嚴瑞雄指出，東台積極拓展多元產業市場版圖，除了智慧製造之外，並著手布局半導體設備零部件與半導體製程耗材加工產業，已與多家客戶洽談訂單，今年下半年可望開花結果。

嚴瑞雄指出，東台上次舉辦廠內展是在2016年，時隔多年希望重啟更多和客戶互動的機會，之後也期待增加舉辦廠內展頻率，將東台作為一個平台，利用不同主題和客戶及供應商共同交流，激盪出更多火花。

東台廠內展有近200名國內外賓客出席，包括多家供應商夥伴，不只有多場豐富研討會，現場也展出各式高效率、高精度與自動化生產的新銳機種，期能打造完整的產業生態系，也爭取更多新訂單。

此次展出的各式工具機產品，包含具有上下料機械手的平行雙主軸雙刀塔CNC車床、五軸加工中心機、整合加減法製程的噴粉式積層製造複合設備等，各式智慧自動化解決方案、刀具解決方案一應俱全。

其中，客戶對於俗稱「全台最忙車床」的MT-2000平行雙主軸雙刀塔CNC車床留下深刻印象，這款機台整合機械手，全程自動上下料，減少人力需求。

同時，平行雙主軸結構、雙加工區等於2台車床，省占地且工程間移動距離短，更包含視覺辨識取料、入料前素材檢驗、工件清洗、三次元量測等製程，極具市場競爭力。

東台此次廠內展研討會內容涵蓋鍛造件車修自動化難處與對策、智慧切削與技術應用、積層製造趨勢等主題，大獲客戶好評，後續商機將逐步發酵。

東台第1季因子公司榮田精機登錄興櫃，持股比例降至44.88%，營收不合併計算，致第1季營收降至13.23億元，本業虧損1.61億元，雖有匯兌收益與業外收入5,129萬元挹注，但稅後淨損1.05億元，每股稅後虧損0.41元。

東台自結4月單月合併營收4.21億元，較上月減少26.0%、較去年同期減少3.4%，累計前四月合併營收17.45億元，較去年同期減少19.6%，目前在手訂單累計約30億元。

東台精機在路科總部舉辦廠內展，有近200名國內外賓客及供應商夥伴參加。東台提供
東台精機在路科總部舉辦廠內展，有近200名國內外賓客及供應商夥伴參加。東台提供

半導體 營收

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