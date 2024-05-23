高雄買房要哭了！2023年平均購屋屋齡達28年 創史上最老紀錄

據內政部資料，近10年高雄市平均購屋屋齡中，2014年時平均購屋屋齡約15年，不過到2023年購買房屋的屋齡已經來到28年，也就是說，平均每年高雄購屋屋齡就會增加一至二年，在高雄置產者、每晚一年買房，能買到的房子就愈來愈老，截至2023年，高雄平均購屋屋齡已達28年，寫下史上最老紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，觀察高雄近10年來的平均房價，同樣年年走高，從2014年每坪成交均價14.3萬元逐年走高，至2023年時，購買華廈、公寓、套房之平均每坪成交均價達24萬元，10年來漲幅達67.8%，顯示受高房價影響下，導致購屋屋齡不斷拉高。

李家妮指出，近幾年高雄產業建設利多豐沛，帶動房價一路狂飆，指標熱區的房價甚至3級跳；若民眾購屋預算條件不變，選購房屋就必須有所取捨，比如拉高屋齡、縮小坪數才有辦法如願成家，以致房子愈買愈老、愈買愈小；她認為，未來1~2年內，高雄平均購屋屋齡恐跨越30年老屋門檻。

觀察2023年高雄主要行政區購屋屋齡，最年輕的行政區由鼓山區奪冠，平均購屋屋齡約21年，不過鼓山區房價也最高，平均每坪成交單價已破3字頭；其次為左營區、前金區與楠梓區三區，平均購屋屋齡為23年；反觀平均購屋屋齡最老的行政區為鳳山區，平均購屋屋齡達36年，其他高屋齡區還包括鳥松區、仁武區、鹽埕區及大寮區，平均購屋屋齡均超過30年以上。

台灣房屋高雄美術館加盟店店東蔡志揚表示，鼓山區內擁有高雄兩大購屋熱區，分別為屬於成熟重劃區的美術館特區，及農十六豪宅特區；以美術館生活圈來說，區內多為中高總價大樓產品，平均房價水位高，新案供給量大，住宅平均屋齡相對新穎，該區街廓新穎，擁有美術館萬坪綠地及輕軌、台鐵交通機能，整體生活圈評價高，深受有力進駐市區的中高端客群青睞，而這些中高端客群偏好輕齡屋多過於老屋，也是影響整體平均購屋屋齡年輕化的原因之一。

李家妮指出，高屋齡行政區大多屬於蛋白區，房價水位較蛋黃區親民，照理說更有利購屋族入手新屋，平均購屋屋齡應該較低才對，然而這些區域新案推出的情況不及市區活絡，整體住宅供給仍以中高齡房屋為大宗；另一方面，有意進駐低價區的小資族，對於相對便宜的高齡屋接受度也較高，因此拉高了平均購屋屋齡；而近期地震頻繁，老屋建築耐震度成為民眾對住宅安全評估指標之一，往後可能推升購屋族對輕齡住宅的需求發展。

據內政部資料，近10年高雄市平均購屋屋齡中，2014年時平均購屋屋齡約15年，不過到2023年購買房屋的屋齡已經來到28年。台灣房屋集團趨勢中心提供

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