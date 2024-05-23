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萬海全球競爭力攀升 平均船齡8歲、全球排名第3

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
萬海海運（2615）全球競爭力浮現，市場變動大，有效管控營運成本，目前自有船舶108艘、租船7艘，總船舶數來到115艘，平均船齡8歲，全球排名第3。聯合報系資料照
萬海海運（2615）全球競爭力浮現，市場變動大，有效管控營運成本，目前自有船舶108艘、租船7艘，總船舶數來到115艘，平均船齡8歲，全球排名第3。聯合報系資料照

萬海海運（2615）全球競爭力浮現，市場變動大，有效管控營運成本，目前自有船舶108艘、租船7艘，總船舶數來到115艘，總供給量約48.5萬TEU，自有船94%、自有櫃85%，考量到全球環保法規的推動，萬海建造環保新船，平均船齡8歲，全球排名第3，領先同業。

萬海以亞洲線為基礎，增闢中遠洋航線，30條主力亞洲航線航班最密集、涵蓋港口最多， 於亞洲的市場占有率達 15%、 亞洲區貨量比重為62%；萬海採取低成本經營，引入大量新世代節能船，以提升燃油效率來降低艙位平均成本， 關鍵轉船點建置自有泊位及儲區，以取得較佳作業費率並兼顧船期穩定性，使得船期可靠度於今年首季排名第⼀。

萬海2024年預計要交12艘船，目前已交3艘船，還有9艘未交船，隨著新船的加入，2024年的資本支出7.06億美元，明年還有3艘1.3萬TEU新船要加入，2025年的資本支出預計3.17億美元；萬海也持續造櫃更新設備平均貨櫃年齡僅4.9年，優於市場平均值6.7年；擴大碼頭布局，高雄五櫃預計2025年投產營運，提升作業安及效能。

萬海4月自結獲利數已經出爐，反應市場運價大漲獲利跟著上揚，單月合併營收為101.08億元，稅後純益達23.53億元 ，EPS為0.84元。 萬海航運首季已經擺脫虧損，稅後純益46.23億，每股稅後純益為1.65元．去年同期每股稅後純益則是虧損0.75元。

因應近期IMO減碳相關規範之調整，萬海中⻑期將對準IMO修正法規，努力加速達成行業脫碳目標；萬海二氧化碳減排目標超前，以2008年為基準年，截至2022年為止已減少34%碳排強度，2030年達到減少50%碳排強度，2050年達到淨零排放為目標。

萬海深知航運業對全球環境的影響，全力提升設備使用效率，降低能源成本，減少對環境的衝擊；萬海13,100 TEU系列船陸續交船投入營運，在環保減碳上更進⼀步，新船皆取得「智能船舶認證」， 有助於強化船舶安全管理。

環保 萬海

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