超市雙雄布局小農經濟學 小農直採、小農鮮乳雙軌並進

消費者健康意識抬頭，超市雙雄帶頭衝小農經濟。全聯去年小農直採、小農鮮乳分別已有超過9億、18億元的好成績，今年目標將分別創造10億元、20億元的業績，儼然已成為全聯耀眼的明星商品。家樂福也統計，從食物轉型計畫開始，小農耕作栽種商品每月銷量可達500噸以上，並交出年平均成長超過6％的成績，也已分別創造出數億的業績。

全聯小農直採專區於2015年導入，以蔬果商品為主，近三年呈現暴風成長態勢，2021~2023年店數成長超過一倍，2023年設有小農直採的門市超過460間，預計2024年全台（含離島）將達600家門市規模，目前合作的小農已達160位。

全聯協理劉鴻徵表示，全聯早期只是想經營友善土地、青農的形象，但沒想到小農產品大受消費者歡迎，顯示在大量生產的工業社會下，消費者反而更青睞和食材源頭做交易，透過生產溯源、履歷透明保障商品的品牌，小農也可以自行訂價，創造了新的生產交易的模式，也讓消費者可以宛如有跟農夫當面交易的樂趣。農夫在田間發生了什麼事情，消費者也可以透過商品上的QR Code和其互動，享受都市人的田園樂趣。

全聯也透露，合作的160位小農中，直採銷售冠軍去年營業額已破億元，同時有三到四位小農年營業額超過千萬，顯示小農的銷售規模已不小。小農直採目前占全聯葉菜類營業額的10%，葉菜類則占整體生鮮23%。至於鮮乳一年營業額約80幾億元，小農鮮乳占比已達15%。過去調味乳占乳品營業額比重約25%，但現在已下滑到15%，足見消費者偏好無加工的產品。

全聯自2015年起導入小農鮮乳品項，從原來僅有六品項，至2023年已達31個品項，且涵蓋台灣四大酪農區乳源，知名品牌包括吉蒸牧場、鮮乳坊、六甲田莊、崙背鮮乳等，一字排開品項齊全，逐漸成為全聯生鮮區一大特色。

家樂福近年來亦努力推動食物轉型與微笑小農，不僅農民們權益保障，良性的合作共同扶持，產地優質的農產品也反映在顧客的購買率。家樂福合作至今的微笑小農超過230位，新設計的「微笑小農」專區，透過在商品陳列的交織，讓購客輕易挑選到職人精神的品質保證小農商品，接下來也將在家樂福全台量販/超市與線上購物持續推廣發酵。

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