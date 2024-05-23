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餐飲業持續在大陸閉店 85度C跌破500家、乾杯再砍二成門市

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
85度C今年在大陸的家數已跌破500家，目前店數是2015年以來的新低，圖為2013年時上海的85度C店面。圖／聯合報系資料照片
85度C今年在大陸的家數已跌破500家，目前店數是2015年以來的新低，圖為2013年時上海的85度C店面。圖／聯合報系資料照片

餐飲業近年不少由中國大陸鍛羽而歸，包括八方雲集2022年全面退出中國大陸市場、瓦城也在2023年結束最後兩間上海門市，由安心經營的摩斯漢堡則在今年將孫公司廈門摩斯餐飲管理公司解散清算，結束在廈門的六間門市。

而目前還在中國大陸布局的餐飲業也持續砍掉不賺錢的門市，進行汰弱留強，其中，85度C今年在大陸的家數已跌破500家，目前店數是2015年以來的新低。王品（2727）去年底在大陸的家數即跌破百店，今年持續縮減門市規模，截至上月來到88家，超過10年來店數新低，今年以來並收掉了西川霸牛、廢·成都火鍋、北島鮨鮮三個品牌，不過由於這三個品牌原先就僅剩下零星家數，影響不大，反利於品牌聚焦。而乾杯今年以來已在大陸關閉五家門市，形同砍了超過二成的分店。

美食-KY目前中國大陸營收比重仍逾四成，公司去年第4季一口氣將大陸門市由575店砍至516店，關閉59店，等同砍掉一成的門市，今年第1季雖調節門市的力道縮小，但仍收掉17家門市，並使得整體在陸家數規模來到499店。美食-KY表示，目前大陸市場尚未看到明顯的民生消費回溫，當地營收仍較去年同期為低。

王品今年以來大陸閉店家數約10家，占大陸門市的一成。王品表示，對大陸市場的策略是持盈保泰、汰弱留強，靜待中國大陸消費力道復甦。隨著王品在台灣市場持續壯大，目前大陸營收占比已不到二成。在品牌方面，大陸目前主要聚焦王品和西堤兩個品牌，分別為44家、38家，合計占整體家數的九成以上。

乾杯今年也加大對岸分店汰弱留強力度，今年以來已關閉了大陸5家分店，目前家數來到17家店，分別為乾杯5家、老乾杯12家。公司表示，今年以來持續精簡大陸營運規模，主要關閉據點在上海、深圳、北京。

乾杯表示，中國大陸疫後餐飲消費力下降，包括乾杯、老乾杯兩個品牌皆有受到不同程度影響，其中以日常消費客群的乾杯品牌影響程度較大，因此今年以來閉店的皆是乾杯分店。乾杯在當地的客單價約250-300人民幣，老乾杯則達850人民幣。

王品 餐飲業

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