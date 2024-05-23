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昱厚擬辦現金增資最高2.4億元 加速新藥臨床試驗

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
生技醫療產業示意圖。圖／聯合報系資料照片
生技醫療產業示意圖。圖／聯合報系資料照片

昱厚（6709）23日公告，為充實營運資金及加速新藥臨床試驗推進，董事會決議辦理現金增資發行新股不超過800萬股，每股發行價格暫定20至30元間，預計募集資金上限2.4億元。實際發行價格授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。

昱厚表示，由計畫主持人（IIT）發起的嗜酸性白血球型嚴重氣喘鼻噴新藥AD17002，二期臨床試驗進展順利，並已獲衛福部許可直接進行下一階段更高劑量試驗，本試驗預計第3季可取得初步數據並進行期中分析。

有鑑於AD17002作用機轉的特殊性，可從發病處解決發炎問題，確實改善氣喘狀況，與現有藥物的症狀緩解或免疫抑制不同。公司對期中分析的差異性與顯著性抱持樂觀，一旦確認最佳劑量與投藥頻率，將啟動下一階段的臨床試驗，不排除採取多國多中心模式，擴大臨床試驗的覆蓋範圍和數據的可靠性，爭取藥物的及早上市。

昱厚進一步表示，本次增資資金將用於上述AD17002申請新藥查驗登記用的中、後期階段臨床試驗，以及將同步展開全球相關專利的布局。

AD17002具有獨特的黏膜免疫調節機制，能應用在多種呼吸道感染疾病的治療與預防，甚至用於治療新冠肺炎。挾其優越的廣效性與多適應症特色，不僅獲得美國生物醫學先進研究與開發局（BARDA）與其他相關單位的關注，持續探討應用在其他病毒防治的可能性，也與非營利國際組織-帕斯衛生科技組織（PATH）針對黏膜佐劑應用進行合作評估。顯見昱厚在黏膜免疫調節技術與呼吸道疾病的預防及治療領域上，創新實力逐漸獲得國際的認同與肯定。

總經理徐悠深指出，昱厚將會持續專注AD17002鼻噴新藥的開發與臨床試驗，並同步研擬相關的商業策略，包括積極洽談海內外商業授權的機會、以及與數家國內業者啟動早期合作開發計畫等，期盼能加速相關藥物的開發和上市時程，為患者提供更多的治療選擇，也帶領公司邁向新階段的營運里程碑。

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