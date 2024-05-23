東哥遊艇展示新豪華遊艇 堪稱海上豪宅
東哥遊艇（8478）今天在高雄展示全新30公尺豪華遊艇，艙內配備多間豪華套房以及廚房、游泳池等設備，建材品質比照豪宅，堪稱海上豪華移動豪宅，主要的買家都是歐美人士。東哥遊艇今年第一季每股稅後純益6.08元，未來擬定營運轉型三大策略，除了有義大利工廠代工，增加遊艇銷售營收，未來也將投資至少10億美元，併購世界各地大城市遊艇碼頭、以及併購遊艇維修廠，從遊艇生產銷售、遊艇碼頭經營、以及遊艇維修為主要營收，東哥董事長闕慶承表示，東哥遊艇第三座組裝工廠預計2025年底投產，屆時產能可望提升50％。
今年第一季每股稅後純益6.08元的東哥遊艇，面對競爭積極轉型，東哥遊艇董事長闕慶承指出，近期內，東哥將與義大利的一家遊艇製造商合作，由東哥委由對方代工生產遊艇，可以在不用擴增廠房的情況之下，擁有更多可售遊艇，增加營收。
他說，全球遊艇市場，在後疫情時代，中小型遊艇的需求，已現和緩下滑的跡象，但是，大型豪華遊艇的需求，仍然快速成長，未來東哥的生產定位，就是鎖定24公尺到45公尺的大型豪華遊艇，除了近期已經售出的131呎的豪華遊艇之後，不久的將來，也會發佈45公尺遊艇的信息。至於遊艇碼頭經營與遊艇維修市場全世界預估有380億元的市場，未來也會是他們即將跨入的經營領域，提供更精細的產品服務有錢人更感尊榮。
▪ 醫師買房直上3500萬預售屋 網見地區示警：不是一步好棋
▪ 台積電新廠就業人口還沒來 南二都啟動「本夢比」行情、台南漲近9成
▪ 外籍買家大手筆！砸逾8億、每坪266萬打包2戶信義聯勤豪宅
▪ 人沒來、人跑了房價會跌？一表看六都人口房價變化
▪ 打造生涯最高作品「亞洲新地標」 隈研吾3個月來台3次
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言