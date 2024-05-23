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東哥遊艇展示新豪華遊艇 堪稱海上豪宅

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
東哥遊艇展示的全新30公尺豪華遊艇堪稱海上移動豪宅，內部配備豪華。記者劉學聖／攝影
東哥遊艇展示的全新30公尺豪華遊艇堪稱海上移動豪宅，內部配備豪華。記者劉學聖／攝影

東哥遊艇（8478）今天在高雄展示全新30公尺豪華遊艇，艙內配備多間豪華套房以及廚房、游泳池等設備，建材品質比照豪宅，堪稱海上豪華移動豪宅，主要的買家都是歐美人士。東哥遊艇今年第一季每股稅後純益6.08元，未來擬定營運轉型三大策略，除了有義大利工廠代工，增加遊艇銷售營收，未來也將投資至少10億美元，併購世界各地大城市遊艇碼頭、以及併購遊艇維修廠，從遊艇生產銷售、遊艇碼頭經營、以及遊艇維修為主要營收，東哥董事長闕慶承表示，東哥遊艇第三座組裝工廠預計2025年底投產，屆時產能可望提升50％。

今年第一季每股稅後純益6.08元的東哥遊艇，面對競爭積極轉型，東哥遊艇董事長闕慶承指出，近期內，東哥將與義大利的一家遊艇製造商合作，由東哥委由對方代工生產遊艇，可以在不用擴增廠房的情況之下，擁有更多可售遊艇，增加營收。

他說，全球遊艇市場，在後疫情時代，中小型遊艇的需求，已現和緩下滑的跡象，但是，大型豪華遊艇的需求，仍然快速成長，未來東哥的生產定位，就是鎖定24公尺到45公尺的大型豪華遊艇，除了近期已經售出的131呎的豪華遊艇之後，不久的將來，也會發佈45公尺遊艇的信息。至於遊艇碼頭經營與遊艇維修市場全世界預估有380億元的市場，未來也會是他們即將跨入的經營領域，提供更精細的產品服務有錢人更感尊榮。

東哥遊艇展示的全新30公尺豪華遊艇堪稱海上移動豪宅，內部配備豪華。記者劉學聖／攝影
東哥遊艇展示的全新30公尺豪華遊艇堪稱海上移動豪宅，內部配備豪華。記者劉學聖／攝影
東哥遊艇展示的全新30公尺豪華遊艇堪稱海上移動豪宅，內部配備豪華。記者劉學聖／攝影
東哥遊艇展示的全新30公尺豪華遊艇堪稱海上移動豪宅，內部配備豪華。記者劉學聖／攝影
東哥遊艇展示的全新30公尺豪華遊艇堪稱海上移動豪宅，內部配備豪華。記者劉學聖／攝影
東哥遊艇展示的全新30公尺豪華遊艇堪稱海上移動豪宅，內部配備豪華。記者劉學聖／攝影
東哥遊艇展示的全新30公尺豪華遊艇堪稱海上移動豪宅，內部配備豪華。記者劉學聖／攝影
東哥遊艇展示的全新30公尺豪華遊艇堪稱海上移動豪宅，內部配備豪華。記者劉學聖／攝影
東哥遊艇展示的全新30公尺豪華遊艇堪稱海上移動豪宅，內部配備豪華。記者劉學聖／攝影
東哥遊艇展示的全新30公尺豪華遊艇堪稱海上移動豪宅，內部配備豪華。記者劉學聖／攝影
東哥遊艇展示的全新30公尺豪華遊艇堪稱海上移動豪宅，內部配備豪華，廚房用品都是豪宅級。記者劉學聖／攝影
東哥遊艇展示的全新30公尺豪華遊艇堪稱海上移動豪宅，內部配備豪華，廚房用品都是豪宅級。記者劉學聖／攝影
東哥遊艇展示的全新30公尺豪華遊艇堪稱海上移動豪宅，內部配備豪華。記者劉學聖／攝影
東哥遊艇展示的全新30公尺豪華遊艇堪稱海上移動豪宅，內部配備豪華。記者劉學聖／攝影
東哥遊艇展示的全新30公尺豪華遊艇堪稱海上移動豪宅，內部配備豪華。記者劉學聖／攝影
東哥遊艇展示的全新30公尺豪華遊艇堪稱海上移動豪宅，內部配備豪華。記者劉學聖／攝影
東哥遊艇董事長闕慶承（左），總經理曾雄威（右）。記者劉學聖／攝影
東哥遊艇董事長闕慶承（左），總經理曾雄威（右）。記者劉學聖／攝影
東哥遊艇展示的全新30公尺豪華遊艇堪稱海上移動豪宅，內部配備豪華。記者劉學聖／攝影
東哥遊艇展示的全新30公尺豪華遊艇堪稱海上移動豪宅，內部配備豪華。記者劉學聖／攝影
東哥遊艇展示的全新30公尺豪華遊艇堪稱海上移動豪宅，內部配備豪華。記者劉學聖／攝影
東哥遊艇展示的全新30公尺豪華遊艇堪稱海上移動豪宅，內部配備豪華。記者劉學聖／攝影
東哥遊艇展示的全新30公尺豪華遊艇堪稱海上移動豪宅，內部配備豪華。記者劉學聖／攝影
東哥遊艇展示的全新30公尺豪華遊艇堪稱海上移動豪宅，內部配備豪華。記者劉學聖／攝影

東哥 營收 遊艇

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