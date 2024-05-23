裕慶：看好美國市場 去年配息率逾7成今年可維持
展示架、智慧床機構件廠裕慶金屬公司董事長廖昭宜今天表示，今年營收、獲利平穩，與去年不會有太大差異；去年每股賺新台幣18元配息13元，配息率逾7成，今年仍可望不輸去年。
廖昭宜在媒體交流會表示，對於東南亞布局，觀察越南、泰國的人力成本已較先前倍增，若非不得已其實不建議進駐；先前配合客戶因應貿易戰需求，在台灣新增座工廠，成本仍有競爭優勢。
他坦言，轉投資的美國Beeline建議，若受美中貿易戰波及，可利用Beeline的倉儲地點設產線，採自動化生產程度高的方式，生產高階產品，的確是可以考慮的「美國製造」選項。
裕慶-KY預計6月下旬掛牌，目前積極擴大商用展示架業務，深化旗下設計、量產、服務全方位解決方案，美國百貨龍頭以及第2大五金連鎖店等商用展示架業務客戶下單規模皆優於去年。
裕慶-KY指出，觀察美國最大零售業者Walmart宣布今年將翻新650家新店，未來5年內要在全美增加150家分店；以美國零售實體門市特性以每5年將進行門市改裝，加上主要國際零售品牌規劃增設門市擴大市占率，有助於創造商用展示架業務接單動能穩步放大。
裕慶-KY為擴大商用展示架業務於美洲市場開發、強化工程設計與製圖能力技術，於2020年完成收購美國Beeline公司，提供主要客戶「通路門市展店風格整店輸出」模式，可依據客戶門市坪數空間，提供展示架、凳子、收銀台等最有效益的門市規劃陳列與產品
另一方面，為提高智能床機構件產品開發升級，憑藉旗下子公司郁智康擁有AI結合網路雲端運算技術、大數據分析的科技團隊，與業界多家知名大廠合作研發技術，開發AI sleep智能安眠床及相關感測器系列產品。
根據Brainy Insights報告顯示，預估全球智慧展示架市場規模將從2023年的35億美元，成長至2033年的300億美元，年複合成長率（CAGR）達24%。
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