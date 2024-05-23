電商需求旺！ 台北港貨櫃碼頭首迎電商貨船瑞龍輪

全球電商貨增加後，台北港的生意也跟著多元化，網購電商貨便利快捷已為現代人購物不可少的途徑之一，台北港貨櫃碼頭23日首度迎接電商貨船瑞龍輪。

台北港表示，兩岸的電商貨興起於2019年左右，疫情期間更是盛行，目前兩岸的電商貨運送大部份都依賴小三通的客貨兩用輪，來往於福建各港至台灣，不同於一般貨物的傳統通關，這些物品體積較小，價值不高，貨櫃運送較為經濟，抵達台灣後須通過X光機檢驗通關後放行。

目前在台北港共有3家業者經營共12條X光通關線，台北港國際物流有6條、台灣港務國際物流公司有2條，台北港貨櫃碼頭公司有4條，年貨量約有25,000個40呎貨櫃，過去都未曾有專屬的貨櫃船航線承載，由於時效的要求，必須直航第一港卸船的電商貨才會被客人所接受。

今日(5/23)傍晚自廈門開航的貨櫃船瑞龍輪(A KEIGA)首次承載2個20呎貨櫃與40個40呎貨櫃的電商貨(另稱：海運快遞貨)，直航台北港，創下首例，第二天(5/24)一早貨至台北港貨櫃碼頭卸下後，直接入儲場區，接著進倉庫拆櫃、過X光機通關後，約40分鐘，貨物即可上卡車運離台北港，送至客戶手中。

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