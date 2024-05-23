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4月新承做房貸利率創逾15年新高 房市依舊火熱

中央社／ 台北23日電
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

升息效應浮現，房市管制措施也未鬆綁，房市依舊火熱買氣，中央銀行今天公布4月5大銀行新承做房貸金額衝上新台幣955.66億元，月增62.83億元，續處偏高水準，房貸利率則升至2.176%，月增0.09個百分點，寫下逾15年新高。

央行今天公布4月5大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為2.155%，較3月上升0.138個百分點，主因是週轉金及購屋貸款利率較3月上升所致。

央行經研處副處長曹體仁說明，央行於3月下旬升息半碼，連動效果主要反映在4月，房貸利率因此攀升至2.176%，為98年1月以來的高點。

媒體詢問，政府打炒房系列措施並未鬆綁，央行除了持續實施選擇性信用管制措施，也有升息舉動，房市為何「愈打愈熱」。

曹體仁坦言，相較去年上半年房市觀望氛圍濃厚，現在市場確實偏熱，背後有3因素，首先是景氣回升，台灣受惠於人工智慧（AI）、高效能運算等新興應用商機，電子業景氣回溫，出口顯著好轉；第2，台股展開強勁升勢，頻頻創高，帶動財富效果；第3，去年8月新青安方案上路，民眾購屋需求升溫，以4月數據來看，新青安占新承做房貸比率便達39.72%。

曹體仁表示，政府持續推行健全房市措施，但受到景氣回溫、台股熱絡等因素影響，房市降溫的速度不如預期。

但政府政策並非沒有效果，曹體仁指出，建築貸款餘額年增率持續下滑，高價住宅貸款的金額及戶數都有減少，顯示央行推動措施已達到預期目標；央行未來仍將持續緊盯房市，滾動式檢討相關措施。

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