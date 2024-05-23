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博錸生技、日本Denka集團簽訂聯合開發協議 預計兩年內完成計畫

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
博錸22日公告，與日本檢測試劑與流感疫苗研發大廠Denka集團進行全自動化感染性疾病多元診斷平台聯合開發簽約儀式。圖／本報系資料庫
博錸22日公告，與日本檢測試劑與流感疫苗研發大廠Denka集團進行全自動化感染性疾病多元診斷平台聯合開發簽約儀式。圖／本報系資料庫

博錸（6572）22日公告，與日本檢測試劑與流感疫苗研發大廠Denka集團進行全自動化感染性疾病多元診斷平台聯合開發簽約儀式，簽約金額為1,226萬4,720美元（約新台幣3.9億元）。這項開發計畫預計兩年內完成，依開發期間各個階段的達成率再分別認列收入。

自2019年起，博錸即與Denka集團攜手合作，為現有的「抗生素抗藥性（AMR）」檢測提出創新的解決方案，並於今年正式成立委託開發暨製造服務（CDMO）部門。此專案是由Denka集團提出的產品設計概念，取得博錸核心技術πCode影像晶元磁片授權後，經雙方簽署聯合開發協議，委由博錸開發小型卡匣式Sample to Result（S2R）全自動化感染性疾病檢測儀器及試劑。

近年來許多病菌已產生抗藥性，導致多種抗生素效果降低，甚至無效。然而感染性疾病病程進展往往相當快速，若無法對症下藥，將耽誤寶貴的救援時間。博錸研發的專利πCode技術具有高靈敏度，且能同時檢測多種目標物，相較於傳統細菌培養，可縮短辨識出病原菌的時間，並進一步篩檢病原菌是否具有抗生素抗藥性，為感染性疾病診斷作出貢獻。

博錸CDMO協理蓑手哲表示，博錸自2010年成立以來，即專注於核心技術πCode檢測平台之商品化與相關應用。我們的解決方案，不僅可以讓檢測自動化，且應用廣泛。這個合作專案，藉由πCode技術授權，成功完成可行性分析與產品概念設計，展現出博錸除了開發專利技術，也具備CDMO整合能力。

博錸董事長暨執行長曹汀指出，這個專案中，我們將奈米技術、生物傳感、生物晶片技術集成為一個小型檢測平台，且能夠快速且精準地識別病原微生物及其抗藥性的基因，有信心未來將能夠見證這個產品為醫療檢測帶來的改變。

這次的成果是博錸的重要里程碑，接下來我們會持續努力，以πCode技術為核心，針對分子診斷、液體樣本分析、基因組研究、癌症研究、伴隨診斷（companion diagnosis）開發、傳染性疾病檢測、藥物基因體學、生命科學研究、免疫診斷分析、蛋白質體學研究的客戶，量身定做所需的CDMO服務，實現讓精準醫療的理念更加落實與普及的願景。

抗生素 日本 癌症

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