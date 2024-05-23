超幸運！師大老牌咖啡廳遭法拍 他停拍後1億賣出「帳面還賺2千萬」

今年房市交易熱絡，甚至讓屋主躲過被法拍的命運，據法院公告，位在師大商圈、師大路80巷上的老牌咖啡館「米諾咖啡廳」，為2樓透天住宅，本來今年2月將進行二拍，底價為8,629萬元，卻停拍而撤回，經查實價登錄，該案3月以總價1億1,500萬元售出，不但讓原債務人幸運避過法拍命運，還以高過法拍底價約2,871萬餘的價位出售，更創師大路門牌有揭露交易中，成交總價最高者。

觀察地籍謄本與異動索引，該案原為某位自然人所有，為2樓透天店面，公告坪數約85坪，之後因不明原因遭法拍，根據台北地政雲揭露，該案以1億1,500萬元價格售出，買方則為地址登記於板橋的自然人。

大家房屋企研公關主任賴志昶分析，師大路周邊店面，依照實價出售行情約落在120~140萬元左右。而此店面位處師大路精華地段，正面師大公園，且為1~2樓的透天、三角窗店面，店面曝光效益即高，因此能以較高總價成交。

另外，此案依照法院判決書，有部分增建未辦保存登記，且有部分建物有占用鄰地等疑慮，因此此案購買人仍需注意。另外，此案土地面積共近22.53坪，雖說土地坪數頗大，不過由於為住三土地，本身容積獎勵並不高，本身除非有與其他鄰地較大面積整合，否則較少都更效益。

賴志昶指出，此類高總價又無特別改建效益的純店面產品，在市場上前在投資人較為稀缺，且近期法拍移轉每季全台移轉量僅約800~900多件，市場並不算火熱，可能因此讓債務人寧願將物件拋向市場試水溫，且依目前最高價的實價交易來看，確實為頗精準的手段，不過，近年高總價產品較不受青睞，因此能順利售出也算是相當幸運。

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