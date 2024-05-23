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儒鴻：今年營運回升趨勢明顯 明年6個小巨人挹注動能

中央社／ 台北23日電
紡織股王儒鴻董事長洪鎮海今天表示，儒鴻今年營運將谷底回升，趨勢相當明顯。圖／聯合報系資料照片
紡織股王儒鴻董事長洪鎮海今天表示，儒鴻今年營運將谷底回升，趨勢相當明顯。圖／聯合報系資料照片

紡織股儒鴻董事長洪鎮海今天表示，儒鴻今年營運將谷底回升，趨勢相當明顯，接下來進入旺季，他樂觀預期月營收表現，「除了9月有季節交換，可能沒法達成3字頭，其他單月可以達到大家的期待」。

儒鴻今天舉行法說會，針對營運數字方面，今年4月營收為28.69億元，年增13.12%；前4月為105.01億元，較去年同期成長16.25%。今年前4月的單月營收均落在20億元左右，洪鎮海預期進入旺季後的單月營收有望衝至3字頭，替公司營運展望捎來好消息。

談到客戶動態，由於儒鴻大客戶包括耐吉（Nike）、露露檸檬（Lululemon），未來展望偏向保守，引發法人疑慮恐減少對儒鴻下單。

洪鎮海表示，Nike訂單沒有向下修正，甚至還有一點點增加，只是幅度不大；至於Lululemon訂單維持平盤，沒有多大變化。

此外，儒鴻積極培養6名具潛力新客戶，被儒鴻視為「6個小巨人」；洪鎮海說明，6個小巨人今年上半年占公司營收比重約10%至12%，下半年有望爬升至15%，明年有機會倍增至30%。可望為公司明年營運挹注強勁動能。

產能方面，由於訂單強勁，目前儒鴻有約4成的成衣訂單外包，6成自製。這幾年儒鴻積極擴建印尼新廠，1期廠2023年底已經全產能投產，每月成衣產能約100萬件；至於2期廠產能，洪鎮海預告9月應該可以全廠開出，今年第4季儒鴻印尼新廠可望正式轉虧為盈。

至於在原料成本方面，儒鴻副董事長王樹文今天表示，由於大陸新增產能開出，包括尼龍6、尼龍66等主要原料，目前市況都是供給比需求還要強，預料今年價格持穩偏弱，上漲可能性不大，有助儒鴻獲利。

儒鴻 洪鎮海 營收 紡織股

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