開放兩岸團客有解？ 李孟諺：不排除我方先釋出善意

交通部長李孟諺23日表示，對於兩岸觀光開放，持續朝向對等互惠方式前進，預計五月底前會召開跨部會會議討論開放團客議題，並期待會有一個方案出爐，且不排除我方可先釋出善意，不過仍是期待兩岸交流可以循序漸進互相開放增加交流。

李孟諺今日召開媒體茶敘時針對我國兩岸觀光交流給出說法，他表示，兩岸的觀光交流仍是以對等互惠方式增加觀光交流努力，先前賴總統也提到在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊開始，這是目前大家的目標。

不過，李孟諺也表示，兩岸觀光交流狀況目前是台灣開放自由行，由此點來看，我方開放幅度比較大，不過就以目前統計狀況來看，6月以前有開放團客赴陸，不過仍是以自由行旅客為大宗，平均每月是18-23萬人左右。

李孟諺說，不過外界對於開放團客仍抱有期待，因此接下來也會盡快召開跨部會會議討論，預計會盡快在5月底前提出相關的計畫，也不排除我方先釋出善意，不過也不能因為我方先釋出善意，對岸就不開放了，所以還是期待能朝向循序漸進互相開放增加交流、更多良性交流。

李孟諺坦言，就觀察起來，對岸似乎把對等誤解為是國與國，把對等變成兩國論，過度政治解讀，因為就觀光來說的對等指的是，我們開放自由行他們開放自由行，我們開放團客他們也開放團客，指的是這部分的對等。