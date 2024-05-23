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第七屆麗寶雕塑雙年獎 徵件正式開跑

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
麗寶集團董事長吳寶田宣布「第七屆麗寶雕塑雙年獎｣徵件正式開跑。業者提供
麗寶集團董事長吳寶田宣布「第七屆麗寶雕塑雙年獎｣徵件正式開跑。業者提供

「第七屆麗寶雕塑雙年獎」即日起開始徵件至9月30日止。2024年11月公布初審入圍作品，預計2025年10月舉行頒獎典禮公布得獎名單。過去比賽已經來自63個國家、1,152多位藝術家共同參與，成為國際級的藝術雕塑殿堂。

麗寶集團董事長吳寶田為鼓勵更多藝術家參與創作，本屆總獎金由上屆的新臺幣200多萬元提高至新臺幣500萬元以上，期望匯聚全球菁英，拔擢藝壇新秀。

董事長吳寶田表示，希望能藉著這個平台，提供全球藝術家們，透過作品傳達出心靈深處的情感和對世界獨特的見解，共同探索雕塑藝術的創新與發展。

第七屆麗寶雕塑雙年獎由文化部續任指導單位，並與義大利經濟貿易文化推廣辦事處共同合辦，一起凝聚藝術的能量，傳遞新世紀藝術的火炬。

義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表紀大為表示，麗寶國際雕塑雙年獎已經成為亞洲最受雕塑家歡迎的獎項之一，象徵著卓越、創新和對藝術的不懈追求，它促使超越國界的文化交流與相互理解。義大利與臺灣一直以來也有很多的合作經驗。

今年評審陣容，包括英國、日本及台灣知名的雕塑家、藝術家共同擔任，其中包括當代英國知名雕塑家傑森泰勒(Jason deCaires Taylor)、日本雕塑權威伊藤隆道(Takamichi Ito)、波多野泉(Izumi Hatano)，以及臺灣雕塑大師黎志文、韓旭東。由這些在國際上活躍的雕塑藝術家們組成評審團，共同為第七屆麗寶雕塑雙年獎奠定評選作品的專業與質量。

第七屆麗寶雕塑雙年獎也邀請國立臺灣藝術大學雕塑學系、國立臺北藝術大學美術學院、以及日本沖繩縣立藝術大學共同協辦，期望串連學術界並融入多元觀點，讓徵件訊息能精確的散播於國際間，吸引全球藝術家共同參與，提升臺灣在國際間的高度與視野。所有年滿18歲以上的藝術家皆能報名角逐本屆獎項，作品以適合長久陳列的創作材質為主，邀請各界雕塑好手共襄盛舉。

麗寶文化藝術基金會自2011年起開始舉辦麗寶雕塑雙年獎，期望透過國際文化相互交流與融合，激發藝術家的創作力，讓雕塑成為建築的一部分，除了深化人們對環境與空間的重視與理解，同時發揮雕塑在城市發展過程中多重的功能性，打造一個具有現代文化內涵，充滿藝術氛圍和活力的生活空間。

第七屆麗寶國際雕塑雙年獎徵件記者會合照，黃昆輝教授基金會董事長黃昆輝(左起)、麗寶集團董事長吳寶田、義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表紀大為、麗寶文化藝術基金會執行長吳秋賢。業者提供
第七屆麗寶國際雕塑雙年獎徵件記者會合照，黃昆輝教授基金會董事長黃昆輝(左起)、麗寶集團董事長吳寶田、義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表紀大為、麗寶文化藝術基金會執行長吳秋賢。業者提供
麗寶文化藝術基金會彩雲藝術空間，宋璽德教授雕塑個展。業者提供
麗寶文化藝術基金會彩雲藝術空間，宋璽德教授雕塑個展。業者提供
義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表紀大為表示，麗寶國際雕塑雙年獎已經成為亞洲最受雕塑家歡迎的獎項之一。業者提供
義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表紀大為表示，麗寶國際雕塑雙年獎已經成為亞洲最受雕塑家歡迎的獎項之一。業者提供

義大利 藝術家

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