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萬海總經理謝福隆證實 歐洲需求旺季提早於5月報到、全球大缺船

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
萬海航運。圖／萬海提供
萬海航運。圖／萬海提供

萬海海運（2615）總經理謝福隆證實，歐洲需求旺季提早在5月報到，立即造成市場供、需失衡，現在全球閒置船舶降到1%，已經來到疫情期間的水準，代表運價勢必要向上反應；另外，缺船後已經開始上演搶櫃大戰，新貨櫃的新訂單大增，到11月前主要造櫃廠都是滿單。

謝福隆表示，2024年首季全球貨量的需求量為448萬TEU，年增率23%，顯示市場需求非常強勁；再加上紅海危機影響供應鏈問題無解，美東、歐洲、地中海都必須繞行好望角，所以市場船舶供給非常吃緊。

缺船、缺艙的運價大漲外溢效應已經擴及到其他航線，四大航線大漲外，也推升澳新、西非、南非、南美以及東南亞航線運價全面走揚，萬海目前南美航線占營收比15%，這些市場需求更緊一艙難求。

萬海南美航線共航行6個國家、11個港口，南、美西貨載量非常好，運價也因為排擠效應大漲，萬海會因應客戶的需求來進行調整，貨載的供應鏈獲得滿足。

謝福隆也進一步指出，去年11月紅海危機後，供應鏈拉長，1條歐洲線必須由12艘船組成，現在變成要15艘才能維持供應量。各大港口都因為船舶拖班、跳港，造成塞港問題，

歐洲的出貨旺季今年已經提前到5月，加重市場缺櫃、缺艙，短期間船公司也無法解決市場供需失衡的問題，缺船、缺櫃問題一直存在，未來運價勢必也會獲得相對的支持。

上海貨櫃運輸指數SCFI 來分析，自2023第4季均值1,089點，然而在2024年第1季均值2,010點，回升921點，市場擔心紅海危機只是短暫效應，3月運價出現回檔修正；然而，自2024年4月3日SCFI指數為1,745.43點開始連續六周反彈，截至5月17日止，SCFI指數已經來到2,520.76點，漲幅達44%，都代表著市場需求強勁。

航線

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