快訊

中職／讓渡合約無人接手 黃勇傳成自由球員

許信良：民進黨核電政策一定要改 否則企業沒辦法生存

海巡宜蘭艦併排應對陸「益陽號」護衛艦 目視可見「貼緊緊」最新畫面釋出

新青安優惠房貸有感 3月撥貸戶數跳增三倍

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

財政部統計資料，今年3月新青安的撥貸戶數6,440戶，比起去年同期舊青安多出3倍。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新青安政策房貸相當優惠，包括最高可貸一千萬元、寬限期最多五年與最長40年期的房貸期限，加上補貼後利率僅剩下1.775%，與現在一般房貸利率有將近0.4%的利差，吸引首購族購屋時多申請新青安房貸，

曾敬德表示，新青安提供首購最多40年與最多5年寬限期的貸款條件，可以降低首購族的每月負擔，再加上利率補貼利息也比一般房貸便宜，即使央行3月下旬升息半碼，政府也補貼吸收，讓新青安房貸與一般房貸的利差拉大。

曾敬德指出，新青安已經是市場面最優惠的房貸方案，開辦至今已經撥貸4萬戶，撥款金額超過3千億元。

房貸 財政部

延伸閱讀

0050過去年化報酬率7％大於房價漲幅！ 施昇輝：但鼓勵年輕人買房至今未改變

4月定期定額排行揭曉！中鋼寶座被00878奪走、台積電地位穩固 存股族增加

合庫金法說會／展望房市「量穩價緩升」 房貸業務樂觀

房價高苦了上班族…薪資連3年負成長！ 她嘆「影響整體經濟」：為繳房貸縮衣節食減少花費

相關新聞

富邦證券輔導醫影舉辦上櫃前業績發表會 專注醫療租賃管理、設備經銷

富邦證券輔導的醫影（6637），自1992年成立後深耕影像醫學產業，與醫院共同打造影像醫學科或高階健檢中心，提供影像醫學...

第七屆麗寶雕塑雙年獎開跑 今年總獎金加倍超過500萬

「第七屆麗寶雕塑雙年獎」即日起開始徵件至9月30日止。2024年11月公布初審入圍作品，預計2025年10月舉行頒獎典禮...

萬海總經理謝福隆證實 歐洲需求旺季提早於5月報到、全球大缺船

萬海海運（2615）總經理謝福隆證實，歐洲需求旺季提早在5月報到，立即造成市場供、需失衡，現在全球閒置船舶降到1%，已經...

新青安優惠房貸有感 3月撥貸戶數跳增三倍

據財政部統計資料，今年3月新青安的撥貸戶數6,440戶，比起去年同期舊青安多出3倍。

中鋼內銷專案價持平！新光鋼、春源受惠 市況緩步回溫

國際鋼價明顯回溫，新光鋼（2031）、春源等重點內銷裁剪廠23日接到中鋼通知，6月多元配套方案不調漲，以利抵抗進口鋼材，...

系統錯誤、異常扣款通知都是詐騙 中油：消費者切勿上當

近日有消費者陸續接到以台灣中油公司員工名義，指稱加油時系統錯誤造成誤刷信用卡，造成異常扣款的電話，台灣中油提醒消費者，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。