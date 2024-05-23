新青安優惠房貸有感 3月撥貸戶數跳增三倍
據財政部統計資料，今年3月新青安的撥貸戶數6,440戶，比起去年同期舊青安多出3倍。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新青安政策房貸相當優惠，包括最高可貸一千萬元、寬限期最多五年與最長40年期的房貸期限，加上補貼後利率僅剩下1.775%，與現在一般房貸利率有將近0.4%的利差，吸引首購族購屋時多申請新青安房貸，
曾敬德表示，新青安提供首購最多40年與最多5年寬限期的貸款條件，可以降低首購族的每月負擔，再加上利率補貼利息也比一般房貸便宜，即使央行3月下旬升息半碼，政府也補貼吸收，讓新青安房貸與一般房貸的利差拉大。
曾敬德指出，新青安已經是市場面最優惠的房貸方案，開辦至今已經撥貸4萬戶，撥款金額超過3千億元。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 醫師買房直上3500萬預售屋 網見地區示警：不是一步好棋
▪ 台積電新廠就業人口還沒來 南二都啟動「本夢比」行情、台南漲近9成
▪ 外籍買家大手筆！砸逾8億、每坪266萬打包2戶信義聯勤豪宅
▪ 人沒來、人跑了房價會跌？一表看六都人口房價變化
▪ 打造生涯最高作品「亞洲新地標」 隈研吾3個月來台3次
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言