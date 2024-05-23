新青安優惠房貸有感 3月撥貸戶數跳增三倍

據財政部統計資料，今年3月新青安的撥貸戶數6,440戶，比起去年同期舊青安多出3倍。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新青安政策房貸相當優惠，包括最高可貸一千萬元、寬限期最多五年與最長40年期的房貸期限，加上補貼後利率僅剩下1.775%，與現在一般房貸利率有將近0.4%的利差，吸引首購族購屋時多申請新青安房貸，

曾敬德表示，新青安提供首購最多40年與最多5年寬限期的貸款條件，可以降低首購族的每月負擔，再加上利率補貼利息也比一般房貸便宜，即使央行3月下旬升息半碼，政府也補貼吸收，讓新青安房貸與一般房貸的利差拉大。

曾敬德指出，新青安已經是市場面最優惠的房貸方案，開辦至今已經撥貸4萬戶，撥款金額超過3千億元。

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