新青安誘因多核貸戶年增3倍 專家奉勸別為此而購屋

由於新青安政策房貸優惠，包括最高可貸一千萬元、寬限期最多5年與最長40年期的房貸期限，加上補貼後利率僅剩下1.775%，與現在一般房貸利率有將近0.4個百分點的利差，吸引首購族購屋時多申請新青安房貸，統計3月新青安的撥貸戶數6440戶，比起去年同期舊青安多出3倍。

但專家建議，有需求的民眾再申貸新青安，不要為了新青安而購屋。

信義房屋專案經理曾敬德表示，新青安提供首購最多40年與最多5年寬限期的貸款條件，可降低首購族每月負擔，再加上利率補貼利息也比一般房貸便宜，即使中央銀行3月下旬升息半碼（0.125個百分點），政府也補貼吸收，讓新青安房貸與一般房貸的利差拉大，新青安已是市場面最優惠的房貸方案，開辦至今已撥貸4萬戶，撥款金額超過3千億元。

統計顯示，從2023年9月新青安的撥貸數量就達4768戶，撥貸金額約340億元，隨後維持一路成長態勢，到3月底已累計撥貸約4.28萬戶，撥貸金額達3122億元，為市場帶來一些買氣與資金動能。

曾敬德指出，新青安政策對首購相當優惠，有購屋需求民眾，符合條件應該都會優先使用，不過使用者應留意，利率補貼有期限，並非房貸期間都適用，若擔憂到期後利率問題，到時也可以將寬限期、房貸利率等條件納入考量，試算轉貸後符不符合自身財務需求。

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