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泓德能源取得脫碳素標案 獲日本政府補助20年

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

泓德能源（6873）設立於日本的分公司日前成功拿下日本長期脫碳素儲能系統容量市場兩個標案，得標容量為73MW（儲能裝置容量為97.9MW），案場分別位於日本近畿三重與九州福岡，預計2027年上線服務。本次日本長期脫碳素容量市場的儲能系統總投標量估計超過5GW，得標量僅為1.09GW，泓德能源得標量為73MW，為首家打入日本儲能系統容量市場的台灣公司。

總經理周仕昌指出，泓德能源目標在三年內於日本建置1.5GW的儲能系統，約需新台幣500億元的資本支出。參與日本政府首次辦理的長期脫碳素容量市場招標即拿下73MW儲能系統容量市場，確定取得20年補貼金額。日本目前有調頻、現貨與容量三個市場，泓德能源設置案場後，將會依不同的地區、交易市場與交易商品等，透過AI最佳化分析模型進行預測與交易策略擬定，決定何時充、何時放以獲得最大收益。

泓德能源不僅以智慧電力公司自居，更將國際電力公司視為目標，目前先從高度電力自由化的日本、澳洲切入，未來將以全方位的綠能整合競爭優勢，善用聚合商身分媒合供需形成虛擬電廠（Virtual Power Plant，VPP），並搭配TITAN軟硬體整合服務，打造電力批發與零售事業。總經理周仕昌強調，今年二月澳洲發生因電塔倒塌事件造成現貨市場出現1度電300元台幣的天價，聚合商必須參酌影響價格波動的變數，如發電、用電、天氣等，進行AI大數據分析，並且按照不同國家的能源結構與價格進行投標分析，從中創造最大收益報酬。

在全球淨零碳排的趨勢下，日本政府為了實現2050無碳社會的目標，於2023年啟動長期脫碳素電源開發行動計畫，包含發電機組與儲能系統等容量市場標案，得標者須於指定年限內上線，可獲得日本政府補貼20年。因應高再生能源占比的脫碳能源情境，儲能系統每日必須提供至少3小時的服務能力，以確保有足夠彈性調度資源供電力市場運用。日文「脫碳素」等同於中文「去碳化」，要達到去碳（碳中和），則需要大量的再生能源投入。

再生能源 新台幣 日本

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