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亞泥旗下亞東預拌高性能混凝土 拿下台北雙子星大單

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

亞泥（1102）旗下亞東混凝土公司23日宣布，該公司生產的高性能混凝土，獲得全台最高「台北雙星大樓」檢驗採用，預計於今年8月開始出貨灌漿，2025下半年進入出貨高峰期。

亞東預拌總經理金崇仁表示，目前全台超過半數超高樓層建築採用亞東高性能混凝土(HPC)，雖然混凝土整體出貨量並末比去年更高，但預期今年獲利表現及毛利率將優於去年。

金崇仁表示，目前台灣超高層大樓近半數均採用亞東混凝土，包括高雄遠雄The one、台積電新竹廠、台北天空塔信義A7、台中之鑽、高雄富邦凹子底等。

台北雙子星案預拌混凝土一般混凝土需求量6.35萬立方米、高強度混凝土需求量4.75萬立方米。亞東預拌的高性能混凝土可強化建築物的耐震性能。

金崇仁解釋，傳統的混凝土容易在澆置過程出現瑕疵，例如樑柱接縫處產生蜂窩或料相分離，導致建物結構耐震能力產生問題。亞東預拌的HFC、和自充填混凝土(SCC)，因為優異的抗析離特性，在澆置時不受多重鋼筋和模板阻隔影響，另外優異的工作性，能像岩漿般流動，達到均勻充填效果，讓高鋼筋用量的建築，發揮100%抗震能力。

台北雙星宏匯集團總經理崔梅蘭指出，台北雙星是台北市西區門戶計畫軸心的一部分，未來將是台北市第二及第三高樓，預計2027年及2029年先後完工，設計首重抗震，這次與亞東預拌合作，就是期待能在台灣建築技術上邁向新的里程碑。

台積電

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