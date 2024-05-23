快訊

用電子鍋內鍋洗米NG？過來人曝沒幾天「塗層全磨光」 家電大廠給解答

鄭俊英與勝利醜聞之後，失望粉絲的「脫粉」剖白

艋舺必吃雞湯拉麵沒了！「濟善老麵萬華店」5月底熄燈 想吃只剩這店

優你康 Qualis 高透氧抗 UV 矽水膠隱形眼鏡全新上市

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
優你康光學推出最新一代高透氧矽水膠隱形眼鏡-Qualis HDK。優你康提供
優你康光學推出最新一代高透氧矽水膠隱形眼鏡-Qualis HDK。優你康提供

在現代社會，隱形眼鏡已成為許多人生活中不可或缺的一部分。優你康光學（4150）秉持對地球環境的承諾，推出最新一代的高透氧矽水膠隱形眼鏡-Qualis HDK，標榜這款產品可滿足消費者日益增長的需求。

據了解，QUALIS可立視矽水膠隱形眼鏡採用最新的矽水膠材料，具有卓越的透氧性和保濕性能。優你康光學研發團隊經過多年的努力，成功將這一突破性技術應用於隱形眼鏡製造，使其在市場上脫穎而出。

「我們很自豪地推出這款新型隱形眼鏡，它具有優異的透氧性！」優你康光學總經理林明政認為，這款產品將改變許多隱形眼鏡使用者的生活。

根據公司提供的資料，QUALIS可立視矽水膠隱形眼鏡經過臨床測試，並已取得美國FDA上市前通知、醫療器材法規(MDR)證書及台灣醫療器材許可證。

林明政表示，優你康光學在產品開發過程中，始終堅持以消費者為中心的理念，不斷改進技術和設計，以期滿足不同消費者的需求。此次推出的可立視矽水膠隱形眼鏡，是公司對品質和創新的又一次承諾。

目前，這款隱形眼鏡已經在康是美藥妝通路、7-ELEVEN K. Seren門市，以及PrettyEyes、BBLens、imeime等全國各大通路上市，消費者可以透過多種管道購買到這款高性能的隱形眼鏡。

優你康光學成立於1992年，專注於高品質隱形眼鏡的研發、生產和銷售。公司致力於通過技術創新和優質服務，為全球消費者提供更好的視覺健康解決方案。

優你康光學成立於1992年，專注於高品質隱形眼鏡的研發、生產和銷售。優你康提供
優你康光學成立於1992年，專注於高品質隱形眼鏡的研發、生產和銷售。優你康提供

消費 醫療器材 隱形眼鏡

延伸閱讀

苗栗22日現場無紙化徵才 32廠商釋逾550職缺

輪椅、隱形眼鏡盒用不到就轉售？你不能不知道的8大「網拍醫療器材」觸法紅線一次看

明基材法說會 審慎樂觀營運

晶碩、視陽 挑逾二個月

相關新聞

和泰集團車美仕著眼汽車用品全球價值鏈 首度進入服務業前200強

和泰集團旗下負責汽車用品開發及銷售業務的「車美仕」，受惠於去年汽車總市場寫下近18年來新高，達到47.6萬台的水準，以2...

優你康 Qualis 高透氧抗 UV 矽水膠隱形眼鏡全新上市

在現代社會，隱形眼鏡已成為許多人生活中不可或缺的一部分。優你康光學（4150）秉持對地球環境的承諾，推出最新一代的高透氧...

車美仕汽車零配件布局發威 擠入服務業前200大

車美仕是豐田在台灣唯一授權正廠零組件，在2008年成為國瑞汽車Tier1供應商，車美仕受惠於去年汽車總市場寫下近18年來...

沒有最貴只有更貴？蘆洲新案開出8字頭

新北市房市一向以板橋、新店、永和為首，但根據住展雜誌調查，今年新北市最高單價新案為位於蘆洲區的「新樸王樣」，開價均價85...

Uber Eats、明台產險推出針對外送員第三人責任險

Uber Eats 與明台產物保險宣布為平台外送合作夥伴提供全台第一張第三人責任險，已經取得保險主管機關核准，預計6月1...

以摩斯漢堡出名的安心食品 逐步撤出大陸市場

安心食品昨公告，孫公司廈門摩斯餐飲管理公司解散清算。據了解，目前摩斯漢堡在廈門共有6店，而解散清算後，安心食品也形同逐步...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。