優你康 Qualis 高透氧抗 UV 矽水膠隱形眼鏡全新上市

在現代社會，隱形眼鏡已成為許多人生活中不可或缺的一部分。優你康光學（4150）秉持對地球環境的承諾，推出最新一代的高透氧矽水膠隱形眼鏡-Qualis HDK，標榜這款產品可滿足消費者日益增長的需求。

據了解，QUALIS可立視矽水膠隱形眼鏡採用最新的矽水膠材料，具有卓越的透氧性和保濕性能。優你康光學研發團隊經過多年的努力，成功將這一突破性技術應用於隱形眼鏡製造，使其在市場上脫穎而出。

「我們很自豪地推出這款新型隱形眼鏡，它具有優異的透氧性！」優你康光學總經理林明政認為，這款產品將改變許多隱形眼鏡使用者的生活。

根據公司提供的資料，QUALIS可立視矽水膠隱形眼鏡經過臨床測試，並已取得美國FDA上市前通知、醫療器材法規(MDR)證書及台灣醫療器材許可證。

林明政表示，優你康光學在產品開發過程中，始終堅持以消費者為中心的理念，不斷改進技術和設計，以期滿足不同消費者的需求。此次推出的可立視矽水膠隱形眼鏡，是公司對品質和創新的又一次承諾。

目前，這款隱形眼鏡已經在康是美藥妝通路、7-ELEVEN K. Seren門市，以及PrettyEyes、BBLens、imeime等全國各大通路上市，消費者可以透過多種管道購買到這款高性能的隱形眼鏡。

優你康光學成立於1992年，專注於高品質隱形眼鏡的研發、生產和銷售。公司致力於通過技術創新和優質服務，為全球消費者提供更好的視覺健康解決方案。 優你康光學成立於1992年，專注於高品質隱形眼鏡的研發、生產和銷售。優你康提供

商品推薦