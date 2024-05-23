沒有最貴只有更貴？蘆洲新案開出8字頭

新北市房市一向以板橋、新店、永和為首，但根據住展雜誌調查，今年新北市最高單價新案為位於蘆洲區的「新樸王樣」，開價均價85萬元，為蘆洲首見8字頭。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，蘆洲區近年新案少，今年才有較多新案，稀有性讓新案價量表現亮眼，且蘆洲區有捷運與成熟商圈，機能不差，加上鄰近三重區新案價往7、8字頭走，五股區新案也到5字頭，蘆洲區新案房價因此創高。

住展調查指出，有捷運行經，與台北市一橋之隔的蘆洲，近年新案少主要是因容積法規限制，區域土地開發不易，今年陸續推出四案已是近年較大量體，且價位跳升許多，在市場引發不少討論。

其中話題最盛的建案為位於中央路的「新樸王樣」，開價衝上區域高價8字頭，每坪均價85萬。住展指出，個案鄰近早市，距捷運三民高中站僅300公尺，規劃15~32坪，1~3房，1房總價不含車約在1300萬元，以台北捷運附近建案來看，還是屬於低總價門檻，加上區域供給少，4月底接待中心開放後，詢問度不錯。

根據住展調查， 由於蘆洲本供給稀少，如今大環境房市熱潮，標準1~3房格局大多能順利銷售，買盤大多還是自住需求為主，以在地及有地緣性的客戶居多，外來客比例低。

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