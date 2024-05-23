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今年新案還開不出震撼價？台北最貴152萬 新北8字頭封王

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影

今年房市買氣佳，不過住展雜誌彙整2024年截至5月北北竹桃進場新案，台北最高開價每坪152萬元，新北85萬元，新竹73萬元，都未創新高價，僅桃園青埔開價站上7字頭較引人注目。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，今年尚未創價因素在於燙金素地珍稀，開發飽和，若走都更危老方向，整合也需一段時間，加上建商看好後續發展，心態不急，連舊案都惜售緩賣，不乏新案並非推在一線地段，或產品規劃以主流首購買盤為主，價位較難與精華區域高價宅相提並論，遂演此結果。

台北市今年已公開案最高單坪均價僅開在152.5萬元，為民生社區都更案「中工鳴森苑」，相比去年大安區的「Diamond Towers台北之星」開出單價250萬元水位有不小落差。

新北市去年已見新板特區「勝輝一邸」開出每坪破百萬元，後續揭露也達標，但今年迄今最高價則為蘆洲區的「新樸王樣」，均價85萬元，雖為區域市場咋舌價，卻也不算在同一個等級。

新竹地區也是類似狀態，去年在新竹市東區、新竹縣竹北市各有「富宇天雋」、「浩瀚寬郁」開上單價8字頭，然今年目前平均最高開價只落在73萬元，為竹北市縣治一期的「縣府厚居」。

桃園市雖有青埔重劃區的「新大墨」開出平均單坪70萬元，比去年開價最高的桃園車站生活圈「合雄新站」6字頭略勝一籌，惟青埔新案價本就逐步往7字頭走，不算太令市場意外。

不過，陳炳辰認為，其實以區域行情來說，像雙北市兩案表現已很突出，「中工鳴森苑」所在台北市民生社區圓環周邊，即便擁優質名聲，卻因老宅聚集不易推升房價，近年單價百萬元交易屬特定新案社區，如今一舉推上150萬元水位，展現一定的建商信心。而開價8字頭水位的「新樸王樣」，更是蘆洲區前所未有的住宅產品價碼，建商著眼在地新案少，此案又有市場最愛小坪數規劃，周邊交通與採買機能健全，加上姊妹區三重區房市大走強勢，讓建商自信爆棚開出挑戰價。

展望後況，陳炳辰指，台北市忠孝東區的璞園新案有望叩關豪宅水位，新北市新板特區也有三輝新案價碼看齊當地單坪百萬宅，新竹地區則有竹北市高鐵特區的鴻柏新案推估站上8字頭，呼應市場熱度，主秀才要登場。

資料來源/住展雜誌
資料來源/住展雜誌

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