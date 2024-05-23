安心董事會決議裁撤摩斯漢堡廈門海外事業
安心食品聚焦國內餐飲業經營，董事會決議裁撤摩斯漢堡廈門海外事業，資源將集中在屏東安心農科廠，未來會根據市場變化再找適合的經營團隊再評估是否要重返大陸市場。
安心食品23日表示，與日本摩斯漢堡合資，長期經營廈門摩斯漢堡海外事業，衡量整體發展性，將重新整頓，(22)日經董事會決議裁撤摩斯漢堡廈門海外事業，資源聚焦屏東安心農科廠，未來有適合的經營團隊再重新出發，感謝長久以來支持廈門摩斯漢堡的消費者。
安心食品為國內知名的速食連鎖企業，自1990年由日本引進，在台經營已超過32年，2024年元月為止，全台總店數達307家店擴大佈局促進地方經濟發展，實踐從農場到餐桌全程嚴密控管，拉近與食材距離，降低碳足跡，提供消費大眾安心、健康又美味的餐點，期能擴大佈局南台灣，發掘更多台灣在地食材，結合食材、製程、環保與在地產業發展，整合未來的營運量能，帶動上、中、下游周邊產業發展。
安心食品也表示，新廠房以最新、高規格建造，符合國內外食安法規及趨勢，使用自動與半自動倉儲系統，初步規劃東元餐飲集團旗下品牌樂雅樂食品進駐，將供給全台摩斯漢堡米粄產能，可望將台灣的優質農漁產品加工後外銷至世界各地，並連結產學合作技術培育人才，整合未來3至5年的營運量能，帶動上、中、下游周邊產業發展。
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