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科科科技攻日本 BlendVision AiM 取得日本客服訂單

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
科科科技集團執行長王献堂（左）、日本區營運總部總經理總經理松橋博人（右）。記者彭慧明／攝影
科科科技集團執行長王献堂（左）、日本區營運總部總經理總經理松橋博人（右）。記者彭慧明／攝影

亞洲AI多媒體科技集團科科科技（KKCompany Technologies）近期於日本推出AI多媒體科技產品「BlendVision AiM」，提供企業包括串流標準化SaaS產品與AI多媒體技術應用之軟體服務，推出後與教育產業、商業流程委外機構、數位廣告業者等進行深度合作，並獲得客服中心領導品牌Altius Link, Inc訂單。

科科科技集團5月22-24日參加日本最大AI展會 NexTech Week 2024 展出新品。科科科技集團日本區營運總部總經理總經理松橋博人表示，串流技術新品上市後，日本大型補教產業 Takamiya Gakuen Yoyogi Seminar、客服中心領導品牌 Altius Link, Inc. 、數位行銷公司 PLAN-B Marketing Partners Inc. 等業者深度合作，有近三百家不同產業企業詢問合作意願。

松橋博人表示 AI驅動的數據再利用服務，不僅是錄製會議與流暢播放或是重播，主要是能為大量的會議紀錄「貼標」，以AI技術，在大量影音資料中找出性質相同的影音數據再利用，企業影音存檔將成為可活用的資產，產生更多價值。

科科科技董事長暨執行長王献堂表示，2013年起透過日本大股東大型電信企業KDDI協助，進軍日本AI多媒體市場，在日本的業務銷售重要關鍵是打入生態系，與當地SI經銷體系密切合作。科科科技在日本發展以來有數百家SI經銷商通路，可覆蓋的潛在企業客戶量達40萬戶，科科科技目標是2026年底在日本建立4,000家企業客戶，帶動日本營收，預計三年後海外營收占比達七成，其中約六成要來自日本。

與此同時，科科科技旗下串流音樂服務KKBOX剛取得日本IT音樂服務企業 Recochoku Co, Ltd.為客戶，打造音樂發行平台「MUSIC ONE」一站式的解決方案，推動日本音樂產業的數位轉型。科科科技指出，以複製台灣市場的成功商業模式，擴大應用於日本市場包括音樂、電視台、中小企業等不同產業領域，帶動營運開啟下一波跳躍式快速成長的新里程。

科科科技集團日本區營運總部總經理總經理松橋博人。記者彭慧明／攝影
科科科技集團日本區營運總部總經理總經理松橋博人。記者彭慧明／攝影

AI 日本

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