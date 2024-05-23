科科科技攻日本 BlendVision AiM 取得日本客服訂單

亞洲AI多媒體科技集團科科科技（KKCompany Technologies）近期於日本推出AI多媒體科技產品「BlendVision AiM」，提供企業包括串流標準化SaaS產品與AI多媒體技術應用之軟體服務，推出後與教育產業、商業流程委外機構、數位廣告業者等進行深度合作，並獲得客服中心領導品牌Altius Link, Inc訂單。

科科科技集團5月22-24日參加日本最大AI展會 NexTech Week 2024 展出新品。科科科技集團日本區營運總部總經理總經理松橋博人表示，串流技術新品上市後，日本大型補教產業 Takamiya Gakuen Yoyogi Seminar、客服中心領導品牌 Altius Link, Inc. 、數位行銷公司 PLAN-B Marketing Partners Inc. 等業者深度合作，有近三百家不同產業企業詢問合作意願。

松橋博人表示 AI驅動的數據再利用服務，不僅是錄製會議與流暢播放或是重播，主要是能為大量的會議紀錄「貼標」，以AI技術，在大量影音資料中找出性質相同的影音數據再利用，企業影音存檔將成為可活用的資產，產生更多價值。

科科科技董事長暨執行長王献堂表示，2013年起透過日本大股東大型電信企業KDDI協助，進軍日本AI多媒體市場，在日本的業務銷售重要關鍵是打入生態系，與當地SI經銷體系密切合作。科科科技在日本發展以來有數百家SI經銷商通路，可覆蓋的潛在企業客戶量達40萬戶，科科科技目標是2026年底在日本建立4,000家企業客戶，帶動日本營收，預計三年後海外營收占比達七成，其中約六成要來自日本。