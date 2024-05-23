以摩斯漢堡出名的安心食品 逐步撤出大陸市場
安心食品昨公告，孫公司廈門摩斯餐飲管理公司解散清算。據了解，目前摩斯漢堡在廈門共有6店，而解散清算後，安心食品也形同逐步撤出大陸市場。
安心食品表示，與日本摩斯漢堡合資，長期經營廈門摩斯漢堡海外事業，衡量整體發展性，將重新整頓，經董事會決議裁撤摩斯漢堡廈門海外事業，資源聚焦屏東安心農科廠，未來有適合的經營團隊再重新出發，感謝長久以來支持廈門摩斯漢堡的消費者。
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