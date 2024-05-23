台北最貴152萬、新北8字頭 房市熱為何不見震撼價？

預售房市買氣熱絡，但住展雜誌彙整今年截至5月北北竹桃進場新案，台北最高開價一坪152萬，新北85萬，桃園、新竹均7字頭，都未創新高價。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，精華區土地開發飽和，都更危老，整合也需一段時間，加上建商看好後續發展，舊案都惜售緩賣，新案多非推在一線地段，或產品規劃以主流首購買盤為主，因此上半年買氣火熱，但房價未見創高。

根據住展調查，台北市今年已公開案最高單坪均價僅開在152.5萬元，為民生社區都更案「中工鳴森苑」，相比去年大安區的「Diamond Towers台北之星」開出單價250萬元水位有不小落差。

新北市去年已見新板特區「勝輝一邸」開出每坪破百萬元，後續揭露也達百萬，但今年迄今最高價為蘆洲區的「新樸王樣」，均價85萬元，雖為區域市場咋舌價，但未達百萬。

新竹地區也是類似狀態，去年在新竹市東區、新竹縣竹北市各有「富宇天雋」、「浩瀚寬郁」開上單價8字頭，今年目前平均最高開價落在73萬元，為竹北市縣治一期的「縣府厚居」。

桃園市雖有青埔重劃區的「新大墨」開出平均單坪70萬元，比去年開價最高的桃園車站生活圈「合雄新站」6字頭略勝一籌，惟青埔新案價本就逐步往7字頭走，不令市場意外。

雖然北北桃竹建案未創新高，陳炳辰認為，以區域行情來說，雙北兩案表現已很突出，「中工鳴森苑」位於民生社區圓環周邊，周邊老宅聚集不易推升房價，近年單價百萬元交易為特定新案，如今推上150萬元水位，展現建商信心。

開價8字頭水位的「新樸王樣」，更是蘆洲區前所未有的價碼，建商著眼在地新案少，此案又有市場最愛小坪數規劃，周邊交通與採買機能健全，加上姊妹區三重區房市強勢，讓建商自信爆棚開出挑戰價。

陳炳辰表示，今年下半年，台北市東區璞園新案預料開出豪宅價，新北市新板特區也有三輝新案看齊當地單坪百萬宅，新竹地區則有竹北市高鐵特區的鴻柏新案推估站上8字頭，呼應市場熱度，主秀才要登場。 北北桃竹高單價案 資料來源／住展雜誌

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