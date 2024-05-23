鴻華交付n7電動車逾2100輛 估第3季9千輛交付完畢

鴻海與裕隆合資成立的鴻華先進今天上午舉行股東會，董事長劉揚偉表示，已交付納智捷（LUXGEN）品牌n7電動車超過2100輛，預計今年第3季前，可將9000輛預訂交付完畢，Model B電動車第4季投入量產準備。

鴻華先進上午在新店寶高智慧產業園區舉行股東會，劉揚偉親自主持，9時準時開始歷時約12分鐘結束。

劉揚偉表示，鴻華先進旗下商用車、乘用車款，總計已交付超過2000輛給客戶，未來將以台灣為基礎，持續拓展海外如北美、東南亞市場。

鴻華先進說明，Model C為設計核心的納智捷（LUXGEN）品牌n7電動車，鴻華先進交付客戶已超過2100輛，預計今年第3季前，可望將9000輛預訂交付完畢，全年出貨量目標破萬輛，可望為鴻華先進帶來新台幣百億元營收貢獻。

在Model B跨界（Crossover）電動車，鴻華先進表示，將於今年第4季投入量產準備，配合客戶進行預訂。

劉揚偉預告，今年鴻海科技日（HHTD24）將推出新款乘用車和商用車款。

在海外布局，劉揚偉表示，全球電動車市場仍處成長階段，鴻華先進先聚焦北美和東南亞市場，往全球市場布局，鴻海集團目前手上的委託設計製造服務（CDMS, Contract Design Manufacturing Services）專案，鴻華先進也一定程度參與。

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