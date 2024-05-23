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高雄購屋族哭哭 房子越買越老、這區平均買36年屋

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
高雄鼓山區內的美術館特區新案供需旺盛，該區平均購屋屋齡為全市最年輕。圖／台灣房屋
高雄鼓山區內的美術館特區新案供需旺盛，該區平均購屋屋齡為全市最年輕。圖／台灣房屋

房價高漲，民眾買房愈買愈「老」，台灣房屋集團根據內政部資料統計，高雄市近十年平均購屋屋齡，2014年平均購屋屋齡約為15年，但到2023年，平均購屋屋齡已達28年，創統計以來的史上最老紀錄。

數據顯示，過去十年，高雄人平均購屋屋齡每年增加1~2年，每晚一年買房，能買到的房子就越來越老。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，觀察高雄近十年來平均房價，年年走高，尤其近幾年高雄產業建設利多豐沛，帶動房價一路狂飆，指標熱區的房價甚至直接3級跳。

她表示，這使得消費者若預算條件不變，選購房屋就必須有所取捨，比如拉高屋齡、縮小坪數才有辦法如願成家，房子也因此越買越老、越買越小，以近十年屋齡增幅來看，推估未來1~2年內，高雄平均購屋屋齡恐跨越30年門檻。

觀察高雄主要行政區，平均購屋屋齡最老的行政區為鳳山區，平均購屋屋齡達36年，其他高屋齡區還包括鳥松區、仁武區、鹽埕區及大寮區，平均購屋屋齡均超過30年以上。

2023年全年平均購屋屋齡最年輕的前五名，則由鼓山區奪冠，平均購屋屋齡約為21年，鼓山區房價也最高，平均單價已破3字頭；其次為左營區、前金區與楠梓區均為23年，第五名為新興區24年。

台灣房屋高雄美術館加盟店店東蔡志揚表示，鼓山區內擁有高雄兩大購屋熱區，分別為屬於成熟重劃區的美術館特區及農十六豪宅特區。

以美術館生活圈來說，區內多為中高總價大樓產品，平均房價水位高，新案供給量大，住宅平均屋齡相對新穎，該區街廓新穎，擁有美術館萬坪綠地及輕軌、台鐵交通機能，整體生活圈評價高，深受有力進駐市區的中高端客群青睞，而這些中高端客群偏好輕齡屋多過於老屋，也是影響整體平均購屋屋齡年輕化的原因之一。

李家妮指出，高屋齡行政區大多屬於蛋白區，房價水位較蛋黃區親民，照理說更有利購屋族入手新屋，平均購屋屋齡應該較低才對，然而這些區域新案推出的情況不及市區活絡，整體住宅供給仍以中高齡房屋為大宗。

另一方面，有意進駐低價區的小資族，對於相對便宜的高齡屋接受度也較高，因此拉高了平均購屋屋齡；不過，近期地震頻繁，老屋建築耐震度成為民眾對住宅安全評估指標之一，往後可能推升購屋族對輕齡住宅的需求發展。

高雄各區平均購屋屋齡 資料來源／台灣房屋
高雄各區平均購屋屋齡 資料來源／台灣房屋
高雄近十年購屋屋齡與房價變化 資料來源／台灣房屋
高雄近十年購屋屋齡與房價變化 資料來源／台灣房屋

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