鴻華先進股東會 劉揚偉：台灣乘用車年銷售估逾萬輛
鴻海與裕隆合資成立的鴻華先進今天上午舉行股東會，董事長劉揚偉表示，今年在乘用車台灣年度銷售量可超過萬輛，商用車預期銷售超過百輛。
鴻華先進股東會由劉揚偉親自出席主持，總經理李秉彥、鴻海電動車策略長關潤（Jun Seki）等董事也一同出席，股東會準時在9時開始，9時12分結束。
劉揚偉在致股東營業報告指出，今年休旅車ModelC結合客戶行銷規劃擴量交付，跨界（Crossover）電動車Model B推動量產並發展海外市場。
在商用車，劉揚偉指出，已經啟動建置高雄橋頭園區工廠提高總產能，也規劃發展海外市場。
展望今年銷售量，劉揚偉預期，鴻華今年在乘用車台灣客戶預接單量超過9000輛，預期年度銷售量可超過萬輛；在商用車，劉揚偉預期銷售可超過百輛。
展望未來發展策略，劉揚偉表示，鴻華以開放平台為核心，推動電動車普及化，分享平台降低開發費用和縮短開發時程，共用平台形成規模經濟，在委託設計製造服務（CDMS, Contract Design ManufacturingServices）商業模式下，鴻華扮演提供設計、供應鏈管理等重要角色。
鴻華在2023年報中指出，今年持續拓展台灣和東南亞市場。根據統計，鴻華與裕隆合作的納智捷（LUXGEN）品牌n7電動車，今年前4月累積已交車1555輛。
鴻華透露，今年下半年規劃推出長里程版Model C電動車，Model C國外量產版目標在2025年第4季量產交貨。
鴻華今年第4季規劃量產Model B跨界（Crossover）電動車，除了台灣市場，並鎖定東南亞和歐洲市場拓展銷售。
在轎車Model E進展，鴻華指出，將依市場和客戶需求調整後推出量產版車型。
在多功能休旅車（MPV）布局，鴻華表示，相關Model D原型車規劃最快今年10月展出。
鴻華高雄橋頭科學園區新廠在4月中旬動土，預計2025年完工，初期產能約年產500輛，2028年目標擴產至1000輛電動巴士。
▪ 醫師買房直上3500萬預售屋 網見地區示警：不是一步好棋
▪ 台積電新廠就業人口還沒來 南二都啟動「本夢比」行情、台南漲近9成
▪ 外籍買家大手筆！砸逾8億、每坪266萬打包2戶信義聯勤豪宅
▪ 人沒來、人跑了房價會跌？一表看六都人口房價變化
▪ 打造生涯最高作品「亞洲新地標」 隈研吾3個月來台3次
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言