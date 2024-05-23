中部最大場就業博覽會6月1日台中世貿登場 將釋出7000職缺

勞動部勞動力發展署中彰投分署連結中彰投三縣市政府舉辦的中區最大場就業博覽會，將於 6月1日在台中世貿「智慧」登場，此次計有友達（2409）、台塑、力積電、上銀、王品、唐吉訶德等120家知名企業參與徵才，提供超過7,000個工作機會。

其中，新夥伴科技公司招募資深軟體開發工程師，最高薪資上看15萬元；想投入國家重點產業的民眾更不容錯過。

此次活動結合專家諮詢、展示體驗，並提供職訓課程和工作機會，多方訊息一次取得，現場還有全國首創智慧E化面試流程，突破以往排隊等廠商面試的傳統方式，求職者可以用手機報名活動、填寫履歷、查詢工作機會、活動現場智慧面試排序，歡迎求職民眾把握機會踴躍參加。

中彰投分署表示，為迎接畢業季求職熱潮，此次就業博覽會特別擴大求才廠商規模，工作機會橫跨科技業、光電業、餐飲業及批發零售業等，九成的工作機會平均薪資高於3萬元，現場透過e化面試叫號分流系統，將可大幅提升民眾面試家數，和提供較佳面試環境。

當天青年職涯發展中心在現場也會推出AI智能履歷健診服務，讓AI幫忙民眾60秒重新編寫生成履歷，更能展現個人優勢。

活動首次規劃「重點產業專區」，邀請業界專家帶領求職者，了解產業實際樣貌及產業未來願景，同時提供智慧製造及AI相關職訓課程，也邀請57家重點產業廠商包含智慧機械、通訊(含5G)、人工智慧、數位醫療等產業設攤徵才。

其中，2023年營收創新高的怡利電子，開出薪資8萬至10萬元招募研發經理/專案經理；世界前三大自動化餐廳設備製造商鴻匠科技正在招募運動控制軟體工程師，薪資可達10萬元。

另外，企業也開放許多友善特定對象的工作機會，其中有超過七成「無經驗可」工作機會，歡迎社會新鮮人踴躍面試，更有超過五成的工作機會，歡迎中高齡求職者及二度就業婦女等投遞履歷表、面試。

為鼓勵民眾提早到會場為面試作準備，前200名到場完成活動報名及履歷套印的民眾，將獲得知名超商商品卡，活動詳情可上台灣就業通網站或中彰投分署官網查詢。活動報名網址 中部最大場就業博覽會6月1日台中世貿登場，將釋出7,000個職缺。中彰投分署提供

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