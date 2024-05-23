快訊

賴清德上任三天！共軍宣布金馬台周邊軍演…國防部回應了

新北永和今晨驚傳當街砍人！凶嫌逃走…疑債務談判起糾紛

日本航空2客機在羽田機場擦撞！幸無人傷 已緊急停飛

台寶生醫 GMP 廠通過查核 將可搶占千億 CDMO 商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台寶生醫（6892）22日公告，旗下細胞治療廠通過台灣衛福部食藥署（TFDA）查核，取得PIC/S GMP先導工廠認證，成為國內第一家通過異體間葉幹細胞新藥GMP審查的藥廠。

本次進行查核的產品於臨床二期階段即取得GMP認證，說明台寶的量產能力不僅符合全球法規要求，更符合上市量產所需的品質規範，證明台寶生醫的生產實力，未來除可加速各項新藥的臨床試驗推進外，更有助提升國際客戶的信任、擴大美國及其他海外國家CDMO的接單量，對整體營運將帶來正向貢獻。

台寶生醫表示，美國生物安全法案通過在即，與中國相關的CDMO廠商將逐步退出全球最大的美國醫藥市場，空出逾千億細胞醫療CDMO供應鏈機會。台寶佈局美國市場多年，已初步建立知名度，如今獲GMP查核通過，更掌握加速搶佔美國細胞醫療CDMO商機的好時機，以技術領先的檢驗與製程開發量能，滿足早期細胞治療量能的缺口。

台寶生醫進一步表示，本次獲得PIC/S GMP認證的異體骨髓間葉幹細胞Chondrochymal，適應症為治療退化性關節炎，已完成二期臨床試驗收案，正進行相關資料的整理分析，並計劃向TFDA申請三期臨床試驗許可（IND）。

營運長楊鈞堯指出，在CDMO領域，台寶生醫是全球少數專注於早期高階細胞醫療產品的公司。透過本身強大的研發能量、特殊的開發模式，以及完善的GMP系統，確保從技轉、製程開發到量產皆可無縫接軌，提供一站式的完全解決方案。

此外，台寶生醫更是少數可以完美與醫院緊密合作，從組織採集到細胞回輸到正確病患身上，全方位保障產品品質，為病患帶來最大利益的細胞醫療業者。目前已經與台中榮總簽署策略聯盟合作外，也正與美國全球領先的醫療機構洽談類似的合作模式，藉由此途徑直接觸及潛在細胞醫療新藥客戶，加速美國市場的業務開發。

台寶生醫目前營收以CDMO業務貢獻為主，累計今年前4月營收達1,773萬元，年增83.14%，不僅創歷史同期新高，也超越去年上半年營收總和1,239萬元，如今通過TFDA的正式查核，進一步提升台寶生醫在國際市場的能見度與競爭力，有助搶攻龐大細胞醫療CDMO商機。

美國

延伸閱讀

中國制裁美軍工企業及其主管 白宮：堅決反對

美國經濟「跌入糞坑」？克魯曼：道瓊4萬點打臉川普

美對陸加徵關稅 這波新措施…部分8月1日生效

上海、加州深化合作 龔正提4期待

相關新聞

彷彿置身哈利波特...全台最美圖書館它操刀！「潤泰小金雞」潤德3優勢 殺出室內設計紅海

暌違9年，潤泰集團迎來子公司潤德室內設計股票上櫃，憑藉去年賺逾一個股本的實力，潤德掛牌當日股價大漲逾5成，一度來到249.5元，是否帶動潤泰概念股股價表現，將是接下來觀察焦點。

1秒跑2層樓 台北101電梯是崇友做的…50年老品牌緊追日廠 總座揭成功靠2件事

作為台灣唯一上市櫃的本土電梯廠，崇友在2018年撤出中國，專注台灣市場後，已連續5年營收、獲利正成長，其亮眼成績的背後，其實藏有兩大關鍵決策。

中部最大場就業博覽會6月1日台中世貿登場 將釋出7000職缺

勞動部勞動力發展署中彰投分署連結中彰投三縣市政府舉辦的中區最大場就業博覽會，將於 6月1日在台中世貿「智慧」登場，此次計...

台寶生醫 GMP 廠通過查核 將可搶占千億 CDMO 商機

台寶生醫（6892）22日公告，旗下細胞治療廠通過台灣衛福部食藥署（TFDA）查核，取得PIC/S GMP先導工廠認證，...

合一 Bonvadis 傷口外用醫材 獲美 FDA 部份適應症上市許可

合一（4743）23日公告，今日接獲美國食品藥物管理局（FDA）通知，核准該公司Bonvadis傷口外用醫材適用於部分皮...

路易莎突撤回上櫃申請

本土連鎖咖啡品牌路易莎昨天無預警公告，基於整體經營環境及業務發展考量，在維護股東權益為最高原則前提下，自行撤回股票上櫃申...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。