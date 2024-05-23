台塑化轉型 以綠色工廠、綠色能源、綠色創新為三大主軸

台塑化（6505）董座陳寳郎表示，邁入碳有價時代，石化產業發展勢必因應調整方向，面對未來經營環境及產業變革，台塑化將持續進行產品升級與轉型計畫前進，以綠色工廠、綠色能源及綠色創新三大主軸為基礎，加速投入數位轉型、AI應用、潔淨能源及去碳技術等領域的開發。

陳寶郎在台塑化股東會年報中分享2024年營業銷售目標。油品部分，預計銷售汽油 5,169千公秉、柴油10,261千公秉。於銷售策略上，國內市場將推動加油便利性之數位轉型，發行「台塑石油 APP」，達到穩固 既有消費客群、精準行銷及節省整體促銷費用之目的 ，並透過電視、廣播、網路、體育賽事等多元行銷 管道，進一步拓展新客源，於海外則將擴大與油商 及貿易商合作，提升海外油品銷售量。

石化產品部分，預計銷售乙烯2,389千噸、丙烯1,210千噸、丁二烯337千噸，生產上維持以工廠 穩定運轉為目標，產品將配合下游廠生產計畫供料 ，外銷則視市場行情，於有利時安排出口；公用流體部分配合製程需求，以穩定供應廠區電力及蒸汽為 目標。

對於台塑化未來展望，陳寶郎指出，雖然目前觀察多數經濟體的通膨有減緩的趨勢，各國央行升息循環亦已接近尾聲，但多數主要國際預測機構大多認為2024年全球經濟 成長動能恐將進一步減緩。

他並提出2024年三大產業展望。首先，烏俄戰爭、以巴衝突何時落幕？以及高利率環境何時才能告一段落？仍是大家2024年關注的重點，若可盡早擺脫困境，將有機會帶動歐美及中國的終端需求，為油品及石化產品 市場帶來曙光。

其次，產業外銷出口的競爭力深受關稅壁壘等問題影響，近期又面臨大陸中止ECFA及實施各項貿易壁壘，盼政府積極協商，並能爭取簽訂貿易協議，協助產業解決各類經貿問題。

第三 ，隨著氣候變遷下逐漸趨嚴的環保規範 ，除了歐盟開始施行「碳邊境調整機制」（CBAM），國內也成立碳權交易所啟動碳權交易機制，並完成氣候變遷因應法徵收碳費，全球經濟在綠色能源轉型中，可能因成本提高，而引發「綠色通膨」。

陳寶郎強調，在逐步邁入碳有價時代的此刻，石化產業發展勢必因應調整方向，面對未來經營環境及產業變革，台塑化會持續以「止於至善」的精神提升競爭力，並在兼顧既有事業的同時，朝產品升級與轉型計畫前進，以綠色工廠、綠色能源及綠色創新三大主軸為基礎，加速投入數位轉型、AI 應用、潔淨能源及去碳技術 等領域的開發，以最謹慎的態度面對未知的挑戰，積極將永續發展策略與核心本業結合，創造永續共好的願景。

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