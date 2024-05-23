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路易莎突撤回上櫃申請

聯合報／ 記者林海／台北報導

本土連鎖咖啡品牌路易莎昨天無預警公告，基於整體經營環境及業務發展考量，在維護股東權益為最高原則前提下，自行撤回股票上櫃申請案件，將於適當時機再重新提出申請。

路易莎二○二一年登錄興櫃，並在去年十二月送件申請上櫃。路易莎去年全年營收廿三點六七億元，年增近百分之十，稅後淨利一點二四億元，每股純益六點二八元；而今年第一季營收五點七二億元，年增百分之二點六七，稅後淨利三千萬元，年增百分之十，每股純益一點五元，營運表現相當正常，因此突然撤回上櫃申請，也令外界訝異。

據了解，路易莎在二○二○年擴張速度太快，但內部制度建立腳步卻跟不上，需要進一步完善，因此才決定暫緩上櫃的時程，等到盤整完畢後，明年再送件。

路易莎則表示，近幾年多元化發展迅速，將等年度布局完成，推動成效顯現，再於適當時機送件。

路易莎指出，去年積極海內外展店，並在新加坡開出旗艦店，也在台灣推動本土創新，鼓勵優秀幹部內創門市等，在致力於多元化發展的策略之下，考量可能衍生的各種情境，將積極進行運營架構的升級，等到布局效益顯現，再申請上市櫃。

咖啡 新加坡 路易莎

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