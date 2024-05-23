快訊

英相突宣布7月4日大選 執政保守黨民調慘…英國恐變天

Fed會議紀錄重燃升息擔憂 道瓊跌逾200點

天道盟「太陽會」創始人吳桐潭腎衰竭過世 享壽75歲

海運「船櫃雙缺」近洋航線飆漲 萬海、陽明、長榮受惠

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
貨櫃三雄中，萬海近洋線布局完整。聯合報系資料照
貨櫃三雄中，萬海近洋線布局完整。聯合報系資料照

全球海運「船櫃雙缺」外溢效應發威，近洋航線罕見飆漲，國內物流業者指出，多家大型海運公司已宣布6月起對近洋線加收旺季附加費（PSS），推估加收幅度最少比當前運價多五成以上。

主要的四大航線報價大漲之際，也推升澳新、西非、南非、南美，以及東南亞航線運價全面狂飆，貨櫃海運將迎來遠洋、近洋同步大漲的新格局。貨櫃三雄中，萬海（2615）近洋線布局完整，率先受惠，陽明 （2609）、長榮（2603）營運也同步升溫。

貨櫃近洋線飆漲概況
貨櫃近洋線飆漲概況

航商所稱近洋線，泛指從大中華區輻射到各亞洲區的航路，但因航線眾多，航商依市場需求不同加徵附加費，自6月1日起包括台灣、大陸區域、香港、越南、印尼、日本、柬埔寨、韓國、寮國／緬甸、馬來西亞、菲律賓、新加坡等地均加收PSS， 此次加收幅度最少比現有運價多五成，漲幅之高，相當罕見。

航運業者分析，近期全球運價飆漲，主要受多面向因素影響，除了紅海危機造成船舶繞行好望角，服務的航行距離拉長後，全球船舶、貨櫃使用天數大增，因為運力調度不足不得不採取停班措施，供給減少進一步推升運價。

另外，貨櫃短缺、港口擁擠，導致各大航商開始把貨櫃從運價相對便宜的航線抽調到四大主要航線，疫情期間發生的缺櫃、缺船效應也因而蔓延到其他航線。隨著歐洲景氣加快復甦，北美通路商也開始補庫存，整個市場供需不足問題立即浮上檯面，並且反映在運價上。

其中，亞洲至西非、南非、南美報價漲幅都超越兩成以上，遠東到南非每20呎櫃來到3,365美元，周漲幅26.6%；遠東到南美每20呎櫃6,686美元，周漲幅22.4%。

國內航運業者分析，今年首季起，運價表現就比去年同期出色，以上海貨櫃運輸指數SCFI來看，自2023第4季均值1,089點，今年首季均值攀上2,010點，回升921點，透露紅海危機後，運價仍持續提升中。

今年4月起，SCFI貨櫃運價指數由1745.43點開始連續六周反彈，截至5月17日，SCFI指數來到2,520.76點，漲幅達44%，這部分漲勢將反映在航商4月以後的營收與獲利。


延伸閱讀

萬海今法說 展望聚焦

南非 航線

延伸閱讀

航海王再起？貨運三雄第一季營收超預期 股價能否再飆漲有3關鍵

期貨商論壇／航運期 展望穩健

淘寶618全台開跑 攜手7-ELEVEN 推出海運超取服務

批南非指控「完全脫離現實」 以色列向國際法院否認加薩發生種族滅絕

相關新聞

等誰認輸的戰爭…Uber Eats、foodpanda冤家變親家 308億買下全市場「3效應解析」

Uber以9億5千萬美元併購外送龍頭foodpanda，只要主管機關核准，最快2025年，Uber Eats就會獨占台灣外送市場。這樁併購案背後將對台灣的外送、餐飲和零售產業造成什麼影響？

路易莎突撤回上櫃申請

本土連鎖咖啡品牌路易莎昨天無預警公告，基於整體經營環境及業務發展考量，在維護股東權益為最高原則前提下，自行撤回股票上櫃申...

海運「船櫃雙缺」近洋航線飆漲 萬海、陽明、長榮受惠

全球海運「船櫃雙缺」外溢效應發威，近洋航線罕見飆漲，國內物流業者指出，多家大型海運公司已宣布6月起對近洋線加收旺季附加費...

台塑攜「韓MIT」衝創新應用 瞄準幹細胞、儲能電池等

台塑企業昨（22）日宣布，台塑企業常務委員王瑞瑜近日率旗下台塑新智能、台塑生醫等六大機構訪韓，並與韓國指標科研機構KAI...

台塑攜手韓國科學技術院 王瑞瑜傳揚父親理念

台塑企業與韓國科學技術院（KAIST）簽署合作協議，台塑企業常務委員王瑞瑜也應邀在KAIST講座上發表專題演說，將台塑企...

智慧經營／貿聯總經理鄧劍華 區域對區域策略 趨吉避凶

全球地緣政治衝突所帶來的營運風險居高不下，加上全球經濟持續走向碎片化的趨勢，貿聯總經理鄧劍華表示，2024年對電子業來說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。