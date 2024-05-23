海運「船櫃雙缺」近洋航線飆漲 萬海、陽明、長榮受惠

全球海運「船櫃雙缺」外溢效應發威，近洋航線罕見飆漲，國內物流業者指出，多家大型海運公司已宣布6月起對近洋線加收旺季附加費（PSS），推估加收幅度最少比當前運價多五成以上。

主要的四大航線報價大漲之際，也推升澳新、西非、南非、南美，以及東南亞航線運價全面狂飆，貨櫃海運將迎來遠洋、近洋同步大漲的新格局。貨櫃三雄中，萬海（2615）近洋線布局完整，率先受惠，陽明 （2609）、長榮（2603）營運也同步升溫。

貨櫃近洋線飆漲概況

航商所稱近洋線，泛指從大中華區輻射到各亞洲區的航路，但因航線眾多，航商依市場需求不同加徵附加費，自6月1日起包括台灣、大陸區域、香港、越南、印尼、日本、柬埔寨、韓國、寮國／緬甸、馬來西亞、菲律賓、新加坡等地均加收PSS， 此次加收幅度最少比現有運價多五成，漲幅之高，相當罕見。

航運業者分析，近期全球運價飆漲，主要受多面向因素影響，除了紅海危機造成船舶繞行好望角，服務的航行距離拉長後，全球船舶、貨櫃使用天數大增，因為運力調度不足不得不採取停班措施，供給減少進一步推升運價。

另外，貨櫃短缺、港口擁擠，導致各大航商開始把貨櫃從運價相對便宜的航線抽調到四大主要航線，疫情期間發生的缺櫃、缺船效應也因而蔓延到其他航線。隨著歐洲景氣加快復甦，北美通路商也開始補庫存，整個市場供需不足問題立即浮上檯面，並且反映在運價上。

其中，亞洲至西非、南非、南美報價漲幅都超越兩成以上，遠東到南非每20呎櫃來到3,365美元，周漲幅26.6%；遠東到南美每20呎櫃6,686美元，周漲幅22.4%。

國內航運業者分析，今年首季起，運價表現就比去年同期出色，以上海貨櫃運輸指數SCFI來看，自2023第4季均值1,089點，今年首季均值攀上2,010點，回升921點，透露紅海危機後，運價仍持續提升中。

今年4月起，SCFI貨櫃運價指數由1745.43點開始連續六周反彈，截至5月17日，SCFI指數來到2,520.76點，漲幅達44%，這部分漲勢將反映在航商4月以後的營收與獲利。



延伸閱讀

萬海今法說 展望聚焦

商品推薦