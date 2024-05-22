中區建研會「萬心揚愛」！募款捐贈伯立歐小兒麻痺協會

中華民國工商建設研究會中區聯誼會擴大舉辦「萬心揚愛」年度公益活動，共募得善款150萬元，22日晚間透過公益餐會捐贈給彰化偏鄉的「伯立歐小兒麻痺協會」。這項活動由會長蕭友琳、副會長茆晉日牂、執行長鍾政達以及社會公益委員會主委楊奕強等人，帶領建研會學長們共同參與。

「萬心揚愛」公益活動已成為工商建研會中區聯誼會的年度盛事，除了傳統的企業交流活動外，該活動逐年壯大，並鼓勵企業親自參與。2024年，該活動已由過去單一的捐款活動，擴大為公益餐會的形式。

活動於今晚在台中「春精緻料理」舉辦，以「萬心揚愛·藝挺伯立歐」為主題，並結合藝術家洪易、卓麗秋、廖迎晰、陳正勳、陳永聰的愛心，捐出國際級得獎作品。活動中還包括藝術品愛心義賣，以及公益大使梁佑南、林奕妘等藝人的演出。

蕭友琳非常感謝工商建研會中區聯誼會所有學長們的支持。他深知個人的力量有限，但相信眾人團結的力量是無可限量的，只要大家的美善力量集結在一起，伯立歐家園一定能如期竣工，為更多身心障礙者提供穩定就業和友善的安養居所，讓他們老有所終，得到妥善照顧。

這次的「萬心揚愛」公益活動，再次展現了工商建研會中區聯誼會的社會關懷和支持弱勢團體的愛心。通過大家共同的努力和愛心捐獻，希望伯立歐小兒麻痺協會能夠早日實現他們的目標，建立一個安養晚年的家園，為更多需要幫助的人提供關懷和支持。

最後透過藝術品的義賣金額350萬元，加上募款150萬元，此次中區建研會萬心揚愛活動一共募得500萬元，全數捐贈給伯利歐小兒痲痺協會。 中華民國工商建設研究會中區聯誼會擴大舉辦「萬心揚愛」年度公益活動。中區建研會提供

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