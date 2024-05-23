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台塑攜手韓國科學技術院 王瑞瑜傳揚父親理念

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台塑（1301）企業與韓國科學技術院（KAIST）簽署合作協議，台塑企業常務委員王瑞瑜也應邀在KAIST講座上發表專題演說，將台塑企業創辦人王永慶的創業精神及人生觀傳遞到韓國。

王瑞瑜是台塑集團創辦人王永慶之女，他承襲父親「勤勞樸實」的家訓與經營理念，不僅擔任台塑生醫董事長、台塑四寶之一的董事，還身兼台塑企業企業管理中心常務委員，被譽為台塑集團最美麗代言人。

王瑞瑜表示，創辦人堅持勤勞樸實態度及獨有的管理制度，從開設一間米店到創立台塑企業，最後建造了台灣石化王國，並終生提倡節約、珍惜資源，還積極成立學校與醫院，親身實踐奉獻社會的理念。

此外，王瑞瑜並表示，她就是受到創辦人前瞻性眼光及全面布局的啟發，才因而創立台塑生醫、台塑新智能，致力推動預防醫學及新能源發展，期許帶給人類更美好的社會。

王瑞瑜時常傳揚台塑集團、王永慶的理念，延伸到她待人處世、經營事業。她體貼員工、照顧弱勢的個性，正是來自父親的身教。

台塑集團 王永慶 王瑞瑜

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