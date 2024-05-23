台塑攜「韓MIT」衝創新應用 瞄準幹細胞、儲能電池等

台塑（1301）企業昨（22）日宣布，台塑企業常務委員王瑞瑜近日率旗下台塑新智能、台塑生醫等六大機構訪韓，並與韓國指標科研機構KAIST簽署合作協議，瞄準幹細胞、基因治療、儲能電池及車用技術四大領域，將加速產業應用。

台塑集團近年積極擴大創新布局，尤其在再生醫學、新能源領域加快投資腳步，此次台韓攜手，台塑集團將之譽為「正式翻開合作新頁」，其目的是為了要「攜手為世界締造更健康、永續的未來」。

台塑企業與韓國科學技術院（KAIST）簽署合作協議，包括長庚大學、明志科大、長庚醫院、台塑新智能、台塑生醫、及長春藤生命科學公司，將與KAIST成立全球產學研專案團隊，在生技及新能源領域展開緊密夥伴關係。

台塑企業表示，雙方合作將聚焦幹細胞、基因治療、儲能電池及車用技術等突破性先進研發，加速推動科研成果銜接技轉至產業應用端。

台塑企業指出，KAIST為韓國頂尖大學，素有韓國MIT（麻省理工學院）美稱，其工程及科技研究在國際享有盛名。台塑企業常務委員王瑞瑜5月領軍長庚大學、 明志科大、長庚醫院、台塑新智能、台塑生醫、長春藤生命科學公司，親赴韓國與KAIST簽署合作協議及深度互動。

王瑞瑜表示，台塑企業將與KAIST共同拓展生技及新能源領域，首先加強產學合作及學術交流，未來重要計畫包括互聘教授、交換學生、舉辦研討會及整合資源，再透過跨國培育之高階人才及研發成果，進一步促進產業升級與技術創新，此項計畫不僅能夠激發彼此的潛力與創意，更將成為台灣與韓國攜手在學術、科研、產業領域上追求共榮卓越發展的新合作標竿。

王瑞瑜指出，在生技方面，雙方擬聯手深化幹細胞、基因治療研究，發揮彼此優勢以創造加乘效果。例如長庚醫院成立將近50年具豐富臨床數據，為全台最大規模醫療體系，而KAIST在醫學研究上有傑出成就但缺乏臨床環境，未來雙方互補後可望取得突破性進展，推動 精準治療及全齡健康目標。



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