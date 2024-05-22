管理前哨／奮力而行 成功關鍵

威廉和大衛兩兄弟，住在倫敦郊區一個小鎮，一個嚴寒冬天清晨，兩兄弟出門上學去，走了一小段路，風雪交加，實在很辛苦。弟弟提議：「天冷路又滑，實在很難受，我們請假一天吧」。哥哥說：「老師在學校等我們，天氣雖冷，我們還是要勇敢前進，不能輕言請假」。於是兩兄弟堅定意志，克服眼前的困難，準時到學校上課。

他們從小養成不畏艱難的個性，勇往直前，後來都成為非常成功的人。這一則小故事提供給我們有意義的啟示。

現代企業人面對複雜而競爭的職場環境，工作繁重，挑戰更多，要登上成功的殿堂，愈來愈不容易。天下沒有不勞而獲的事，成功絕不是靠運氣，更不會無緣無故從天而降，而是一步一腳印，一點一滴勤奮努力得來的。

成功者篤信力行哲學，努力勤找方法，志在理出頭緒，釐清事實真相，掌握問題關鍵，進而有效解決問題。失敗者抱持怠惰心態，擅長找理由，精通掩飾自己弱點的訣竅，經常扮演問題製造者角色，裹足不前，到頭來還是在原地打轉，落得一事無成的下場。

成功的人通常具備很多特徵，不畏困難，奮力而行，勇往直前，克服困難，解決問題，這是成功者最基本的人格特質。人們來到這個世界，就是為了要克服困難，解決問題。要有效解決問題，需要有創新思維，勤找方法，勇於嘗試；創新才能找到別人未曾發現的方法，嘗試才能走出別人未曾走過的路，如此才會有大放異彩的機會。

拿破崙曾說，在他的字典裡，沒有「不可能」這個字（詞）。英國前首相邱吉爾曾說，成功根本沒有秘訣，若有的話，只有兩個，第一是堅持到底，永不放棄；第二是當你萌生放棄的念頭時，請回過頭來仔細看第一個秘訣，然後照著去做，天下無難事，只怕有心人。

鴻海企業集團創辦人郭台銘先生的著名格言：「成功者找方法，只要腦筋全迴轉，方法總是比問題多，我這輩子從沒有想過困難是什麼」。這種霸氣十足，不畏困難的精神，給企業人豎立最佳榜樣。

日常管理工作常見兩種人，第一種是說得多，做得少，光說不練，入寶山也會空手而回，以致與成功漸行漸遠。

第二種是以偏概全的高手，以局部推論全部的能手，常常把「我認為…」掛在嘴邊。其實「我認為…」不一定是對的，常會使人陷入坐井觀天的深淵，不但阻礙工作進行，更會錯過成就大事的契機。以偏概全容易陷入自以為是的陷阱，以致出現錯誤頻傳，偏離現實的現象。這兩種人都是管理工作的大忌，抱持這種心態做事的人，無異自我放棄，斷送成功契機。

企業是人的結合體，人有進步，企業才有發展，其理至明。現實社會的職場中，習慣坐而言的人很多，堅持奮力而行的人相對稀少，形成三角形狀態，底部面積大，代表泛泛之輩人數比較多，愈往頂端面積愈小，表示傑出人才比較少。通往三角形頂端，成為傑出人才的路徑很多，這些路徑大多操之在我。企業人要成為傑出人才，必須調整心態，改變工作習慣，學習威廉和大衛不畏艱難的精神，抱定奮力向前行的決心，永不放棄，掌握成功契機。

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