快訊

英相突宣布7月4日大選 執政保守黨民調慘…英國恐變天

Fed會議紀錄重燃升息擔憂 道瓊跌逾200點

天道盟「太陽會」創始人吳桐潭腎衰竭過世 享壽75歲

管理前哨／奮力而行 成功關鍵

經濟日報／ 林隆儀（文化大學行銷所、廣告學系兼任副教授）
辦公室示意圖。 pixabay
辦公室示意圖。 pixabay

威廉和大衛兩兄弟，住在倫敦郊區一個小鎮，一個嚴寒冬天清晨，兩兄弟出門上學去，走了一小段路，風雪交加，實在很辛苦。弟弟提議：「天冷路又滑，實在很難受，我們請假一天吧」。哥哥說：「老師在學校等我們，天氣雖冷，我們還是要勇敢前進，不能輕言請假」。於是兩兄弟堅定意志，克服眼前的困難，準時到學校上課。

他們從小養成不畏艱難的個性，勇往直前，後來都成為非常成功的人。這一則小故事提供給我們有意義的啟示。

現代企業人面對複雜而競爭的職場環境，工作繁重，挑戰更多，要登上成功的殿堂，愈來愈不容易。天下沒有不勞而獲的事，成功絕不是靠運氣，更不會無緣無故從天而降，而是一步一腳印，一點一滴勤奮努力得來的。

成功者篤信力行哲學，努力勤找方法，志在理出頭緒，釐清事實真相，掌握問題關鍵，進而有效解決問題。失敗者抱持怠惰心態，擅長找理由，精通掩飾自己弱點的訣竅，經常扮演問題製造者角色，裹足不前，到頭來還是在原地打轉，落得一事無成的下場。

成功的人通常具備很多特徵，不畏困難，奮力而行，勇往直前，克服困難，解決問題，這是成功者最基本的人格特質。人們來到這個世界，就是為了要克服困難，解決問題。要有效解決問題，需要有創新思維，勤找方法，勇於嘗試；創新才能找到別人未曾發現的方法，嘗試才能走出別人未曾走過的路，如此才會有大放異彩的機會。

拿破崙曾說，在他的字典裡，沒有「不可能」這個字（詞）。英國前首相邱吉爾曾說，成功根本沒有秘訣，若有的話，只有兩個，第一是堅持到底，永不放棄；第二是當你萌生放棄的念頭時，請回過頭來仔細看第一個秘訣，然後照著去做，天下無難事，只怕有心人。

鴻海企業集團創辦人郭台銘先生的著名格言：「成功者找方法，只要腦筋全迴轉，方法總是比問題多，我這輩子從沒有想過困難是什麼」。這種霸氣十足，不畏困難的精神，給企業人豎立最佳榜樣。

日常管理工作常見兩種人，第一種是說得多，做得少，光說不練，入寶山也會空手而回，以致與成功漸行漸遠。

第二種是以偏概全的高手，以局部推論全部的能手，常常把「我認為…」掛在嘴邊。其實「我認為…」不一定是對的，常會使人陷入坐井觀天的深淵，不但阻礙工作進行，更會錯過成就大事的契機。以偏概全容易陷入自以為是的陷阱，以致出現錯誤頻傳，偏離現實的現象。這兩種人都是管理工作的大忌，抱持這種心態做事的人，無異自我放棄，斷送成功契機。

企業是人的結合體，人有進步，企業才有發展，其理至明。現實社會的職場中，習慣坐而言的人很多，堅持奮力而行的人相對稀少，形成三角形狀態，底部面積大，代表泛泛之輩人數比較多，愈往頂端面積愈小，表示傑出人才比較少。通往三角形頂端，成為傑出人才的路徑很多，這些路徑大多操之在我。企業人要成為傑出人才，必須調整心態，改變工作習慣，學習威廉和大衛不畏艱難的精神，抱定奮力向前行的決心，永不放棄，掌握成功契機。

和大 威廉 職場

延伸閱讀

春風新片中洗去江湖味 最難演竟是「唱歌五音不全」

「大衛魔術」驚爆性侵未成年 16女指控遭下藥猥褻

「大衛魔術」大衛考柏菲驚爆性侵！遭16女控下藥迷姦

摳門飼主「放飯只給2顆飼料」喵皇氣炸鄙視！內行曝主子超狂身價：你怠慢不起

相關新聞

等誰認輸的戰爭…Uber Eats、foodpanda冤家變親家 308億買下全市場「3效應解析」

Uber以9億5千萬美元併購外送龍頭foodpanda，只要主管機關核准，最快2025年，Uber Eats就會獨占台灣外送市場。這樁併購案背後將對台灣的外送、餐飲和零售產業造成什麼影響？

海運「船櫃雙缺」近洋航線飆漲 萬海、陽明、長榮受惠

全球海運「船櫃雙缺」外溢效應發威，近洋航線罕見飆漲，國內物流業者指出，多家大型海運公司已宣布6月起對近洋線加收旺季附加費...

台塑攜「韓MIT」衝創新應用 瞄準幹細胞、儲能電池等

台塑企業昨（22）日宣布，台塑企業常務委員王瑞瑜近日率旗下台塑新智能、台塑生醫等六大機構訪韓，並與韓國指標科研機構KAI...

台塑攜手韓國科學技術院 王瑞瑜傳揚父親理念

台塑企業與韓國科學技術院（KAIST）簽署合作協議，台塑企業常務委員王瑞瑜也應邀在KAIST講座上發表專題演說，將台塑企...

智慧經營／貿聯總經理鄧劍華 區域對區域策略 趨吉避凶

全球地緣政治衝突所帶來的營運風險居高不下，加上全球經濟持續走向碎片化的趨勢，貿聯總經理鄧劍華表示，2024年對電子業來說...

管理前哨／奮力而行 成功關鍵

威廉和大衛兩兄弟，住在倫敦郊區一個小鎮，一個嚴寒冬天清晨，兩兄弟出門上學去，走了一小段路，風雪交加，實在很辛苦。弟弟提議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。